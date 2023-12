Fabio Rampelli contro l'albero di Natale della Città metropolitana

Al deputato Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, l'albero di Natale di palazzo Valentini proprio non va giù. Il problema? La stella rossa in cima all'abete, al posto di una stella dorata o di un classico puntale. Un commento quello dell'onorevole romano, affidato a Instagram, che non è passato inosservato: "Stella rossa, incredibile ma vero! Solo la Città metropolitana di Roma, governata dal Pd, poteva scegliere una stella rossa al posto di un puntale, una sfera di cristallo, una stella d'argento o d'oro. Manco a Mosca ai tempi dell'Unione sovietica".

I commenti sotto il post

Nei commenti qualcuno gli dà ragione e anzi rincara ("Mancano solo la falce e il martello.. Ma magari glieli vorrà portare la Schlein per la Befana.."), qualcuno ironizza sul fatto che "sembra la stella sul berretto del Che". C'è poi chi risponde: "Una stella nera sarebbe stata gradita?". Molti invece si limitano a commentare che è proprio brutto l'albero in sè, stella o non stella. “Ma al di la di tutto è brutto l’addobbo, la stella sembra cartone … i pacchetti al posto delle palle (manco sull'albero, figurati nella vita) tutto miserello", scrive un utente.

E ancora "albero orrendo comunque", oppure "albero inguardabile". In diversi, però, trovano il commento di Rampelli di troppo: "Forse sarebbe meglio occuparsi dei problemi per cui gli italiani la pagano da una ventina d’anni". E ancora: "Ma vedete comunisti ovunque. Babbo Natale è rosso, il pungitopo è rosso, la stella di Natale (la pianta) è rossa, i pacchi di regali sono rossi, il rosso è il colore del Natale". E infine: "Ma sarà questo il problema dell'Italia poveri noi".

La replica

"Spiace che una stellina rossa dell'addobbo, peraltro selezionata dalla società che ha fornito l'albero, abbia suscitato una reazione spropositata in un noto esponente della destra romana, che ha confuso il rosso natalizio con ragioni politiche" replica la delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli. "Immaginiamo a questo punto che il suo Babbo Natale sarà vestito di nero e i suoi regali saranno solo sacchi di carbone per confermare, anche cromaticamente, la sua antica fede cameratesca. Al di là dell’ironia, ricordo che, al contrario, per la nostra comunità il rosso è anche il colore del cuore e della passione che da sempre scalda le case delle famiglie durante le festività natalizie".