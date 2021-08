Raggi sfida Michetti sulle ciclabili: "Lui non le vuole, noi ne faremo altre"

Il Movimento 5 Stelle e Virginia Raggi non mollano il punto: Roma deve puntare sulle piste ciclabili. Un tema, questo, che è entrato anche nel dibattito per la campagna elettorali in vista delle prossime elezioni a Sindaco. Tutto è iniziato dall'esternazione di Enrico Michetti, il candidato sindaco del centrodestra: "Le ciclabili saranno rimosse in tutti i luoghi dove sono pericolose e intralciano il traffico, oltre che dove sono state poste in maniera ideologica".

Il riferimento è in particolare alle piste transitorie parte di un piano straordinario sulla mobilità sostenibile da 150km di ciclabili su vie principali e itinerari strategici della città. Tracciati che da Pineta Sacchetti alla Tuscolana, passando per Gregorio VII e Prati Fiscali, hanno scatenato critiche e proteste. Carreggiate ridotte e posti auto spariti nel mirino dei detrattori. Ma anche a quella di Ostia che hanno animato il dibattito sui pro e i contro del traffico sul lungomare, con i commercianti sul piede di guerra.

Le ciclabili, ha detto Michetti a Radio Radio, "saranno realizzate, invece, nei tratti paesaggistici dove non creano pericoli all'incolumità dei cittadini. Così come sono state concepite in alcune strade - sostiene il candidato sindaco del centrodestra - sono molto pericolose e vedere le auto parcheggiate in mezzo alla strada dimostra che non è stata una buona idea".

Pronta la risposta di Raggi: "Michetti vuole smantellare le ciclabili? Sarebbe un tornare indietro e questo non possiamo permettercelo. Dobbiamo invece andare avanti e fare altre ciclabili, dando spazio alla mobilità sostenibile in modo che chiunque voglia muoversi in bici abbia i suoi spazi e chi è obbligato ad usare auto, volendo, trovi meno traffico", ha detto la sindaca in diretta sulla sua pagina Facebook.