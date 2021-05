Raggi riabilita Marino: "Avversato dai suoi. Non rifarei quella cosa con le arance"

La sindaca risponde diventa per un giorno la sindaca si scusa. Il "format" social di Virginia Raggi diventa l'occasione per chiedere scusa a Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, bersaglio di battaglie grilline, culminate nella famosa foto delle arance. La sindaca, rispondendo ad un utente, spiega: "Lavorando qui dentro ho capito molte cose. Marino? Probabilmente è stato molto avversato dai suoi, che lo hanno sfiduciato dal notaio con un gesto vergognoso, perché stava provando a cambiare le cose".

E ancora: "Io ho fatto l'opposizione quando c'era Marino e credo di aver evidenziato alcune cose che non funzionavano. Oggi, pero', sono sincera, non rifarei quella cosa con le arance e l'accanimento sugli scontrini".