Raggi contro Gualtieri su flambus, mobilità, Atac (ed eleganza)

"Con la Raggi i mezzi prendevano fuoco". "Il sindaco rivendica un lavoro svolto da altri". Dopo la polemica sull'ex funivia Casalotti Battistini, si riaccende lo scontro a suon di comunicati tra la vecchia e la nuova giunta di Roma. L'attuale sindaco, Roberto Gualtieri, nell'annunciare la firma del contratto con l'Iveco per la fornitura dei nuovi 411 bus elettrici che arriveranno nella Capitale, ha elencato, pur senza nominarla, tutte le mancanze dell'ex sindaca Raggi sul tema trasporti. I pentastellati, dal canto loro, hanno rivendicato come molte delle cose fatte dall'attuale amministrazione siano relative a procedure avviate proprio nella passata consiliatura.

Flambus

Come detto, Gualtieri, in una nota, non si è voluto limitare ad annunciare la firma dell'importante contratto che, nel corso dei prossimi anni, rivoluzionerà il parco mezzi di Roma. Il primo cittadino ha voluto "stravincere", cercando di rimacare la differenza tra il presente e il passato: “Dimezzeremo l’età media del parco mezzi di Atac anche grazie a questi oltre 400 bus, completamente elettrici, belli e confortevoli – ha detto - quando ci siamo insediati gli autobus prendevano fuoco” anche se, ad onor del vero, proprio oggi, mercoledì 17 gennaio, un mezzo dell’Atac è andato in fiamme presso la stazione della metro Anagnina.

Nuovi tram e manutenzioni

“I pochi mezzi acquistati – ha continuato Gualtieri - restavano fermi nei depositi e Atac era sotto procedura di concordato. Oggi Atac è uscita dal concordato ed è già tornata ad investire, con l’assunzione di centinaia di autisti, la messa in circolazione di oltre 200 bus e l’acquisto di oltre 1000 entro il 2026, l’aggiudicazione della più grande gara per l’acquisto di tram in Europa, il rinnovo di decine di km di binari, la riqualificazione e la realizzazione di nuovi depositi, il tutto con l’abbonamento metrebus annuale a soli 50 euro per gli under 19. Se riusciremo ad ottenere un riequilibrio del Fondo Nazionale Trasporti che tenga conto dei numeri reali e del ruolo della Capitale – ha concluso il primo cittadino - potremo completare una vera e propria rivoluzione della mobilità”.

Gualtieri poco elegante

Dopo la nota del Campidoglio, i gruppi capitolini di Movimento 5 Stelle e Lista civica Raggi hanno voluto replicare, seppur a distanza, al sindaco Roberto Gualtieri, definito "poco elegante". "Sentir dire dall'attuale Sindaco Gualtieri che i mezzi acquistati dalla precedente Giunta erano pochi non è elegante - si legge in una nota congiunta - oltre a essere palesemente falso: su un parco di 2000 vetture circa, con Atac sul bordo del fallimento, noi ne abbiamo comprati e messi su strada oltre 900 (tutti con fondi nostri e dell'azienda) sostituendo oltre il 50% della dotazione dell'azienda. Abbiamo riportato, inoltre, il parco circolate da circa 1.200 a oltre 1.600 mezzi e abbassato l'età media da 16 anni a 8,5 anni nel 2016-2021 - rivendicano i grillini - al contrario, uno dei primi gesti fatti dalla nuova Giunta, invece di concentrarsi su ulteriori acquisti, è stato quello di rimuovere meticolosamente tutti gli adesivi '+ bus x Roma' che contrassegnavano i nuovi autobus, per cancellare immediatamente l'immagine del parco mezzi nuovo che nel frattempo serviva la cittadinanza".

Mezzi elettrici

I gruppi hanno rivendicato anche l'acquisto dei nuovi mezzi elettrici: "Non appare elegante nemmeno omettere che l'acquisto dei bus elettrici, rivendicato oggi da Gualtieri, è stato aperto da noi, insieme alle città di Milano e Napoli, aderendo a un bando ministeriale per l'acquisto di 1000 vetture entro il 2026 e per la connessa elettrificazione delle autorimesse. Tutto questo mentre salvavamo Atac con il concordato preventivo in continuità, chiudendo due bilanci in utile e assumendo nuovi autisti".

Per quanto concerne il bando ministeriale, nell'ultima audizione della commissione speciale Giubileo, l'assessora alla mobilità, Eugenio Patanè, aveva spiegato che insieme alle aziende di trasporti di Milano, Atm, e Napoli, Anm, era stato realizzato il Consorzio Full Green, uno strumento che serviva per fare in modo che le aziende si supportassero a vicenda per la transizione ecologica, specialmente a livello di “know how”. È stato proprio il consorzio che si è occupato del progetto di fattibilità tecnico economica delle nuove rimesse e stazioni di ricarica.

"Un ultimo consiglio di stile - conclude la nota - citare il problema dei flambus, chiaramente connesso all'età dei bus circolanti e alla manutenzione degli stessi, mentre stamattina è andato a fuoco un mezzo di Roma Tpl alla stazione Anagnina, non è proprio il massimo. Ma evidentemente l'eleganza non appartiene a questa Giunta, e nemmeno la lungimiranza".