Raggi: "Nessuno prima di noi aveva destinato tante risorse ai territori". Ma gli utenti in rete la gelano

"Nessuno prima di noi aveva destinato tante risorse ai territori, ai quartieri, alle periferie di Roma. Investimenti per rifare le strade e i marciapiedi, realizzare piste ciclabili, mettere in sicurezza le scuole, riqualificare i mercati e le aree verdi. Migliorare la vita delle persone". Parole di Virginia Raggi. La sindaca su Facebook applaude al suo stesso operato e agli stanziamenti fatti nelle casse comunali e municipali in questi cinque anni di mandato. "A questo servono i fondi che, negli ultimi anni, abbiamo stanziato per i municipi di Roma, per realizzare opere pubbliche grandi e piccole".

In realtà non allega dati completi, se non un grafico a sua volta postato dal consigliere grillino Paolo Ferrara inerente però solo il X parlamentino. E i toni autocelebrativi della sindaca, uniti a informazioni di fatto non complete, non sembrano piacere agli utenti. In tanti la attaccano gelandone l'entusiasmo e lamentando condizioni di vita che non sarebbero affatto migliorate come dice invece la prima cittadina.

Le reazioni (pessime) degli utenti

"Peccato che al quartiere Torraccia e dintorni le strade e i marciapiedi siano come bombardati. Parole, parole, parole cantava Mina" commenta Fabrizio R.C. "Asfaltate all'Infernetto, sembra di stare sulla luna...pieno di crateri, è una vergogna" segue Sergio B. "Le buche ci sono ancora, e sono ricomparse per via del manto scarso, e i parchi se va avanti così non si possono frequentare" incalza anche Antonio. Giuliano P. scrive invece dalla Valle Galeria: "Immondizia non raccolta, strade distrutte, una nuova discarica. Qui ha preso più di 5mila voti".

E ancora Andrea L.: "Evidentemente quei fondi non sapete gestirli. Non si notano grandi risultati". Helmut Hektor B. vorrebbe invece più chiarezza per quanto riguarda i dati: "Si possono avere nel dettaglio per cosa sono state stanziate le cifre e gli altri municipi? Magari avere nel dettaglio anche le cifre stanziate dagli altri sindaci per cose dove voi siete stati magari carenti". Come lui anche Alessandra P.: "Si ma un'informazione trasparente dovrebbe mostrare i dati aggregati di tutti i municipi poi il dettaglio nei diversi territori".

Poi c'è chi approfitta per sollevare altre questioni, tipo Pierluigi S.: "A quando la riapertura delle fermate della metro B Policlinico e Castro Pretorio chiuse da ottobre? Grazie". Insomma, i cittadini, o almeno la maggior parte di coloro che sono intervenuti tra i quasi 700 commenti comparsi, non sembrano così entusiasti.

Per quando riguarda la fonte dei dati postati da Paolo Ferrara (allegati qui in basso), il consigliere fa sapere a RomaToday che provengono da un'elaborazione fatta, su sua richiesta specifica, dai tecnici dell'Ufficio economato del municipio.