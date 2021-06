I rifiuti di Roma a Viterbo e Civitavecchia, Zingaretti: "Commissario Raggi per manifesta incapacità"

Una soluzione provvisoria, per la città da giorni lercia una boccata d’ossigeno. D’aria pulita, verrebbe da dire. Sui rifiuti di Roma è in arrivo la nuova ordinanza della Regione Lazio che consentirà ai due TMB di Malagrotta, di proprietà della E.Giovi, e probabilmente anche alla Saf di Colfelice (azienda che col suo impianto aiuta da tempo la Capitale), rimaste senza sbocco finale a causa dello stop improvviso di due impianti fuori regione, di smaltire gli scarti del trattamento nelle discariche di Viterbo e Civitavecchia. A quanto apprende RomaToday i conferimenti saranno per 200 tonnellate a Viterbo e 40 a Civitavecchia. Il tutto fino al 15 luglio, finestra utile affinchè gli accordi già sottoscritti con i sei impianti sparsi per l’Italia arruolati per aiutare la Capitale entrino a pieno regime.

I rifiuti di Roma a Viterbo e Civitavecchia

I rifiuti di Roma a Viterbo e Civitavecchia, come anticipato dalla Regione Lazio nella riunione in Prefettura. Per adesso niente riapertura della discarica di Albano come paventato da Virginia Raggi, in qualità di sindaca della Città Metropolitana. Lo scontro tra Pisana e Campidoglio è più acceso che mai.

Rifiuti di Roma, Zingaretti: "Regione fa fronte a situazione drammatica"

"Per l’ennesima volta sono stato costretto ad emanare un’ordinanza per aiutare Roma e per fare fronte alla drammatica situazione della città sommersa dai rifiuti e tentare di risolvere provvisoriamente il problema. Il Comune di Roma e l’Ama che gestisce il ciclo dei rifiuti, hanno perso il controllo della situazione e purtroppo invece di collaborare, fuggono dalle proprie responsabilità” - ha scritto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, annunciando la nuova ordinanza sui rifiuti e dicendosi preoccupato per il rischio di un’emergenza sanitaria.



“La beffa per i romani che vivono ormai con mucchi di rifiuti per le strade è che il Comune si appresta addirittura ad alzare le tasse sui rifiuti. Ringrazio di cuore i cittadini e gli amministratori di quelle città del Lazio e italiane che da mesi accettano il conferimento sul proprio territorio e sopportano questa situazione incresciosa e paradossale. E’ ora che Roma ritrovi il suo orgoglio. Da tempo sosteniamo che occorre una svolta nella gestione dei rifiuti fondata sull’incremento della differenziata (che in sostanza non cresce più’), una rete di impianti di trattamento moderna e un sito dove conferire i residui del trattamento. Ci sono milioni di euro della Regione a disposizione ma Roma non li utilizza. Continua invece - accusa il governatore - la rapina quotidiana dai portafogli dei cittadini e imprenditori e alla ripresa del turismo ci troviamo la città invasa di immondizia”.

Rifiuti, il Comune verso il commissariamento: "C'è manifesta incapacità"

Sul Campidoglio pesa sempre lo spettro del commissariamento, annunciato e rimandato sembra ormai imminete. “Alcune settimane fa vista la conclamata inadempienza del Comune mi ero assunto la responsabilità di nominare un commissario attraverso un’ordinanza. Il Tar pur condividendo il merito delle valutazioni ha eccepito sullo strumento utilizzato valutando l’inesistenza di situazioni emergenziali. Ora - sottolinea Zingaretti - dobbiamo attendere i tempi ordinari della procedura di commissariamento decisa con il voto della giunta ma ripetiamo, con il conforto del Governo Italiano, che se Roma non assolverà ai sui doveri gestionali e di programmazione procederemo con il commissariamento su questi temi di Roma Capitale per manifesta incapacità. Roma pulita e meno tasse per i cittadini è possibile”.

Il Comune attacca Zingaretti: "Non ha fatto nulla in 10 anni, con lui solo crisi nel Lazio"

E mentre la Sindaca tace, arriva repentina la replica dell’assessora ai Rifiuti di Roma Capitale, Katia Ziantoni. "Nicola Zingaretti, con l'ennesima nota politicamente imbarazzante, minaccia ancora Roma Capitale di commissariamento nel settore dei Rifiuti. Una mossa che lo stesso Presidente della Regione presenta come un "aiuto" ai Romani e che, in realtà, è resa necessaria dalla strutturale carenza impiantistica in cui versa il Lazio. Su 5 discariche presenti sul territorio infatti solo 2 sono attualmente funzionanti, di cui una chiuderà ad agosto. Una situazione disastrosa se si pensa che in altre grandi Regioni come la Lombardia il ciclo dei Rifiuti può contare su diversi tipi di impianti, tra cui 10 discariche, 64 centri di compostaggio e 11 TMB. In dieci anni invece Zingaretti - sostiene l’assessora della Giunta Raggi - non ha fatto nulla e la verità è che l’unica costante in 10 anni di crisi dei rifiuti nel Lazio è proprio il Presidente della Regione. Vergognose, infine, le bugie su un presunto aumento della Tari, che invece non aumenterà, come ha spiegato il nostro assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. Lo vogliamo dire con chiarezza: Zingaretti non si permetta di tirare il Governo per la giacchetta, non lui che, al momento, è l’unico a essere commissariato per la gestione dei rifiuti a Latina". Le fa eco il collega Gianni Lemmetti che dall’assessorato al Bilancio rivendica di aver ridotto la Tari, la proposta sul Piano economico-finanziario 2021 per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), è alla valutazione dell’Assemblea Capitolina. "Per sostenere la ripresa dell'economia cittadina e dare supporto alle categorie commerciali che hanno subito anche quest'anno le restrizioni per il Coronavirus - come bar, ristoranti, cinema e teatri, alberghi e strutture ricettive, discoteche - lo sconto sulla parte variabile della tariffa raddoppia al 53,2% rispetto al 25% dell'anno scorso. Confermata anche - ha aggiunto - l'esenzione per le famiglie disagiate con i requisiti per i bonus sociali”.

Roma lercia: strade invase dai rifiuti, ristoratori infuriati

Intanto però Roma è lercia: interi quartieri sono sommersi dai rifiuti, i ristoratori lamentano perdite dovute agli scenari di degrado e fetore che si aprono davanti ai loro locali facendo scappare romani e turisti. Oggi lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi ambientali. L’ordinanza e l’aiuto degli impianti di tutta Italia. Una boccata d’ossigeno per una città da sempre in emergenza, ma sono deficit impiantistico e non autosufficienza a costringere Roma ad un’apnea ormai eterna.