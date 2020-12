Raggi scrive agli imprenditori: "Avviamo tavolo di confronto per il rilancio di Roma" 

Aprire dal prossimo gennaio un tavolo permanente, convocato da Roma Capitale, che abbia come tema lo sviluppo della Capitale fino al 2030 e possa porre con una voce unica le istanze cittadine a tutti i livelli istituzionali. A quanto si apprende è la proposta che la sindaca Virginia Raggi è intenzionata ad avanzare a tutte le forze imprenditoriali della città, invitandole a partecipare e a condividere riflessioni e idee sul futuro di Roma.

Un invito contenuto in una lettera che la prima cittadina invierà alle principali associazioni imprenditoriali, del turismo e del commercio, alle Università e alle grandi imprese multinazionali presenti a Roma: tra queste Camera di Commercio, Federalberghi, Unindustria, Confcommercio, Coldiretti, Cdp, Terna, Tim, Bulgari.

Fa seguito a un'altra comunicazione inviata ieri da Raggi ai capigruppo e al presidente dell'Assemblea capitolina, in cui si ribadiva la necessità di aprire un confronto tra tutte le forze politiche e sociali della città per portare avanti l'istanza di dotare Roma Capitale di poteri e risorse speciali. Una lettera dove Raggi ha attaccato anche il governo Conte, reo a suo dire di non aver fatto abbastanza per aiutare la città con un progetto di riforma, da tempo invocato, che preveda più risorse e più autonomia amministrativa per chi governa il Campidoglio.

"L'emergenza legata al Covid-19 sta ridisegnando gli scenari futuri di sviluppo della società e ci spinge a programmare gli interventi necessari per rendere Roma maggiormente moderna e competitiva sullo scenario internazionale - scrive ora la sindaca rivolgendosi agli imprenditori - assicurando che la ripresa del lavoro e quella economica sono il nostro principale obiettivo che, sono certa, potrà essere raggiunto esclusivamente in un'ottica di piena condivisione. La sfida di rilancio post Covid può e deve essere affrontata insieme".

Insomma, occorre 'fare squadra' secondo Raggi, che individua alcune opportunità decisive a partire dal prossimo anno e fino al 2030: nel 2021 l'U20, il summit delle capitali delle nazioni presenti al G20, e lo stesso G20 di cui l'Italia avrà la presidenza; il Giubileo del 2025 per il quale, "già da ora, va avviato un piano di interventi infrastrutturali"; l'impiego delle risorse previste nel Recovery Fund, su cui "l'amministrazione ha presentato al Governo una serie di progetti che prevedono l'impegno di diversi miliardi di euro"; infine l'Expo 2030, a cui Roma potrebbe candidarsi "accogliendo alcune interessanti richieste che provengono dal mondo imprenditoriale" e che "sarebbe una grande opportunità per attrarre investimenti e disegnare la città del futuro". Tutti impegni che sono "perseguibili esclusivamente in un'ottica di larga condivisione e collaborazione" conclude Raggi.