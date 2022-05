L'ex sindaca Virginia Raggi indagata per falsa testimonianza

L'ex sindaca di Roma Virginia Raggi è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Capitale per falsa testimonianza, in relazione a una sua deposizione al processo sullo stadio della Roma. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l'indagine riguarderebbe una deposizione dell'ex sindaca risalente a maggio 2021, nella quale Raggi ricostruiva il passaggio dal progetto della giunta Marino a quello della sua amministrazione.

''A parte l'elezione di domicilio e che l'atto di iscrizione sia stato firmato dal pm Giulia Guccione, non sappiamo altro. A quanto leggo sulla stampa, si parlerebbe di un esposto-querela dell'ex consigliera comunale M5S Grancio, che in passato ha fatto altre denunce contro l'ex sindaca Raggi, sempre tutte archiviate'' ha dichiarato all'agenzia di stampa Adnkronos l'avvocato Alessandro Mancori, difensore dell'ex sindaca di Roma. ''Si parla di una falsa testimonianza, ora capiremo quale sarebbe il passaggio in questione, comunque siamo a disposizione'' aggiunge Mancori.

L'assoluzione nel caso nomine

Ricordiamo che l'ex sindaca Raggi è già stata assolta dall'accusa di falso in atto pubblico in relazione alla promozione del fratello di Raffaele Marra, all'epoca suo fedelissimo. L'assoluzione in via definitiva risale a un anno fa. La procura non presentò infatti ricorso in Cassazione per la sentenza di assoluzione già emessa dalla Corte di Appello a dicembre 2020, verdetto che aveva confermato quello di primo grado del novembre 2018, con cui il giudice monocratico aveva assolto Raggi "perché il fatto non costituisce reato".