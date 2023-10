Virginia Raggi e il vecchio "cerchio magico" rischiano di finire a processo

L'ex sindaca Virginia Raggi e il suo vecchio "cerchio magico" rischiano di finire a processo. Il gip Anna Maria Gavoni ha chiesto l'imputazione coatta per l'attuale consigliera grillina di opposizione, l'allora direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti, l'ex assessore al bilancio Gianni Lemmetti, e ancora per Luigi Botteghi, della Ragioneria Generale, e Giuseppe Labarile, direttore delle Partecipate. L'ex sindaca è accusata di calunnia e false informazioni rese ai pm, tutti gli altri del reato di tentata concussione in concorso (art.110, 317 del codice penale).

Una vecchia vicenda che ha tenuto banco per mesi nella cronaca politica cittadina segnando l'amministrazione a Cinque Stelle. E che a quanto emerge dalle carte non è ancora terminata. Riguarda il bilancio Ama 2017 e la partita di 18 milioni di euro di crediti cimiteriali che la partecipata vantava dal socio unico Roma Capitale e che il Campidoglio non voleva elargire. Riavvolgiamo brevemente il nastro per comprendere il quadro giudiziario attuale.

La vicenda giudiziaria

È il 6 novembre 2018 quando l'allora amministratore delegato di Ama, Lorenzo Bagnacani, presenta un esposto in Procura accusando il socio unico di aver ricevuto "pressioni indebite" per l'approvazione dei conti senza il credito da 18 milioni di euro. Bagnacani nell'esposto riassume le vicende che hanno riguardato i rapporti tra Ama e Campidoglio dal 31 marzo 2017, data dell'approvazione in cda del bilancio, fino alla delibera di giunta che invece lo bocciò.

Un braccio di ferro che ha visto da una parte Bagnacani e l'allora cda accusare il Comune, come riportato nell'esposto, di "inerzia e mancata partecipazione" alla procedura di approvazione dei conti, e di "irrituali richieste nei confronti del Cda sprovviste di adeguato supporto tecnico, probatorio e documentale" per "modificare il bilancio Ama al fine di stralciare il credito". Dall'altra il Comune difendere la propria posizione sostenendo che il credito semplicemente non fosse dovuto.

La documentazione portò allora all'apertura dell'inchiesta. Nel dettaglio i quattro dirigenti vengono accusati di tentata concussione continuata in concorso ai danni dell'ex capo dipartimento Ambiente di Roma Capitale ed ex dirigente dei servizi cimiteriali, Rosalba Matassa. E oggi l'ordinanza del gip chiede l'imputazione coatta, dopo aver respinto ben due richieste di archiviazione avanzate dal pm, la prima nel 2019, la seconda nel 2021. Se infatti per la procura gli elementi sono stati giudicati insufficienti per andare a processo, il gip ha più volte sottolineato la necessità di ulteriori approfondimenti per accertare "la sussistenza o meno del credito" in questione, un passaggio centrale per "ricostruire il fatto penalmente rilevante". Tradotto, per stabilire la portata penale dell'accaduto occorre capire se quei crediti fossero dovuti o meno.

In particolare il giudice ha richiesto che si eseguisse una consulenza tecnica alternativa al parere dell'organo di vigilanza "dato il tenore delle conversazioni intercettate", come riportato nell'ordinanza. Il riferimento va ad alcune intercettazioni riportate agli atti dove Giampaoletti esplicita lo stretto rapporto con i revisori. "Noi abbiamo contatti con il Collegio sindacale, le ho ricordato attivamente che il collegio sindacale così come la società di revisione lavorano nell'interesse del socio". Roma Capitale, appunto.

L'accusa a Virginia Raggi

Il ruolo di Virginia Raggi in tutto questo? L'ex sindaca viene sentita dai magistrati come persona informata dei fatti sul caso Ama. Durante la deposizione Raggi accusa Bagnacani e l'allora assessora Pinuccia Montanari di averla minacciata. "Ricordo che io e Lemmetti ribadivamo che se non venivano fornite documentazioni sui crediti non si poteva approvare il bilancio. Bagnacani e Montanari in qualche modo mi "forzavano", "mi minacciavano" dicendo che se non avessi approvato il bilancio come volevano loro riconoscendo i crediti, io sarei stata responsabile del fallimento dell'azienda" si legge nell'ordinanza. "Mi accusarono che volevo fare fallire l'azienda per "svenderla" ai privati". E ancora: "Era soprattutto l'assessora Montanari a essere insistente sul punto. C'era un clima "terroristico" che veniva posto in essere nel tentativo che io cedessi [...] Montanari insisteva sul fatto che l'accanimento di Roma Capitale nel richiedere la documentazione dei crediti cimiteriali fosse propedeutico a una svendita della società". Parole che hanno spinto Bagnacani alla denuncia per calunnia e il gip ad aggiungere tra le ipotesi di reato anche quella di false informazioni rilasciate al pm.

Cos'è l'imputazione coatta

Cosa accade adesso? L'imputazione coatta viene disposta appunto con un'ordinanza del giudice. Non è tecnicamente un rinvio a giudizio ma dispone che la Procura, la stessa che aveva chiesto l'archiviazione, chieda piuttosto per gli indagati il rinvio a giudizio. Viene quindi nominato un nuovo gup che fissa una udienza preliminare e che deciderà su eventuali patteggiamenti, condanne in abbreviato, rinvii a giudizio o assoluzioni. Questo è quel che avviene tecnicamente. In realtà è prassi che in seguito a una ordinanza che dispone l'imputazione coatta segua un processo.