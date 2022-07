Raggi posta foto con i Maneskin: "Siamo fuori di testa, ma diversi da loro"

A poche ore dal grande evento al Circo Massimo l'ex sindaca posta una foto con la band romana, ormai di fama internazionale. "Lo scorso anno abbiamo annunciato insieme in Campidoglio il grande concerto dei Maneskin a Roma. Finalmente ci siamo".

Lo scatto con i quattro, fatto dal terrazzino dell'ufficio del sindaco con sullo sfondo i resti archeologici dei Fori Imperiali, è accompagnato dalla citazione della canzone che ha vinto Sanremo 2020 e che di fatto li ha lanciati a livello mondiale. "Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla. Non sa di che cosa parla". Poi il commento di Raggi: "Bello il testo vero?".

Una frase che non sembra citata a caso o per semplice apprezzamento musicale. Piuttosto un messaggio anche politico, nel caos che sta travolgendo il M5S, dall'uscita dei dimaiani, seguaci del ministro Di Maio e dell'ala governista, contiani, con un piede dentro palazzo Chigi e uno fuori, e ribelli battaglieri, in qualche caso già ex grillini, vedi Alessandro Di Battista. Dove si posizioni esattamente Raggi non è chiaro, non lo ha esplicitato, ma chi ne conosce la storia può ben azzardare qualche ipotesi. Non con Di Maio, dato il profilo da sempre ortodosso dell'ex sindaca, specie rispetto all'alleanza con "loro", vecchi partiti e vecchie istituzioni. Quindi a logica neanche con Conte, se la scelta del leader grillino, ex premier, sarà quella di restare a palazzo Chigi a sostenere Mario Draghi. Diversa "da loro" con un "loro" che sembra rivolgersi anche a chi, dall'interno, ha "tradito" i principi grillini delle origini.

C'è chi ipotizza per Raggi un suo percorso autonomo, alternativo, anche perché la mancata deroga alla regola dei due mandati le impedisce nel M5s di candidarsi nuovamente, per esempio alle prossime politiche. Un suo partito, contando sul consenso raccolto fuori Roma e su un ruolo tutto sommato autonomo che si è ritagliata nel Movimento, potrebbe essere una strada. Nel frattempo rimarca la sua posizione: "Siamo fuori di testa, ma diversi da loro".