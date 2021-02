Raggi in pressing sul nuovo Governo: "Nel recovery plan 10 miliardi per Roma non bastano"

"Abbiamo presentato progetti per 25 miliardi" ricorda la prima cittadina durante il Consiglio straordinario sulla riforme per Roma Capitale, alla presenza di diversi parlamentari

"Le risorse per Roma devono essere adeguate a quelle di cui dispongono le altre capitali europee". Lo ha ribadito Virginia Raggi in occasione della seduta speciale di Assemblea capitolina dove, alla presenza di deputati, senatori, esponenti del mondo imprenditoriale, sindacati, si è discusso dell'avvio di una riforma amministrativa per la città. Attesa si sa da decenni. Più poteri, più risorse e iter burocratici più rapidi per accelerarne finalmente lo sviluppo.

"10 miliardi non bastano"

"Il primo grande passaggio è il recovery plan" ha ricordato Raggi durante il discorso tenuto in Consiglio, facendo trapelare un certo malcontento rispetto a quanto a oggi sarebbe previsto per la Capitale. "Ci sono fondi per Roma di 8-10 miliardi di cui sappiamo ben poco. Si può fare di più. Ricordo che noi abbiamo presentato progetti per 25 miliardi e crediamo che investire ora su Roma sarebbe dare un segnale di speranza a tutto il Paese".

I 25 miliardi richiesti da Raggi

Già, il Comune dei 209 miliardi del recovery ne ha chiesti una fetta significativa, 25 miliardi, il 12%. Che per circa la metà verrebbero utilizzati per progetti legati alla mobilità cittadina. Dal prolungamento della metro A, B e C fino a piazzale Clodio. Ma anche la realizzazione della linea D, che andrebbe a collegare Montesacro con l'Eur. E poi ci sono le tranvie.

Per l'Expo un quartiere eco sostenibile sulla Tiburtina

Il tutto alla luce dei due grandi eventi che attendono Roma nel prossimo futuro. "Il Giubileo del 2025 e poi l'Expo 2030, per cui abbiamo avanzato la candidatura" ricorda Raggi. "È arrivato il momento che Roma abbia la sua esposizione universale che però non sarà una fiera. Serve un progetto concreto e serio e noi immaginiamo di far convergere le migliori menti per realizzare un quartiere eco sostenibile sulla Tiburtina".