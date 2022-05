Perché con il no al termovalorizzatore Raggi punta a incenerire Lombardi Più politiche che ecologiche le ragioni della protesta quotidiana del M5s capitolino contro l'impianto annunciato da Gualtieri

Il grillino Paolo Ferrara ha già annunciato che si incatenerà al cantiere, Raggi farà causa al sindaco di Roma, Linda Meleo indossa fiera da giorni la sua maglietta "sì alla transizione ecologica". Daniele Diaco parla di "mostro" che "inganna i cittadini". Per fermare il termovalorizzatore di Roberto Gualtieri il M5s capitolino sembra disposto a inventarsi di tutto. Proteste continue, una raccolta firme, un'azione legale contro il primo cittadino. Di tutto pur di stoppare l'impianto che promette di rivoluzionare la raccolta rifiuti della Capitale. Un rinnovato furore ambientalista? Macché. La ragione dietro gli slogan è più politica che ecologica.

La tutela del territorio e la salvaguardia ambientale sono stati uno dei fiori all'occhiello dei programmi elettorali dei pentastellati. Vero. L'arrivo di un termovalorizzatore potrebbe effettivamente rappresentare l'occasione per rispolverare la vecchia stella ambientalista e far presa sui pochi grillini delusi rimasti. Una folgorazione green che potrebbe far da calamita ai nostalgici del grillismo dei "vaffa", quello che conquistò anche Roma. Potrebbe, ma difficilmente lo farà.

Una narrazione del genere non può stare in piedi, semplicemente perché Raggi ha governato la Capitale per cinque anni fallendo proprio sul tema più ostico e con le aspettative più elevate: la chiusura del ciclo rifiuti. Non solo non ha fatto nulla o quasi per andare verso quella "transizione ecologica" che oggi invoca come una manna dal cielo, ma le poche soluzioni che sono state accarezzate, e mai portate in fondo, avevano poco di ecosostenibile. Vedi la discarica che la sindaca voleva a Monte Carnevale. Insomma, è piuttosto coraggioso, diciamocelo, vestire oggi i panni dei paladini dell'economia circolare, sbandierando modelli virtuosi da imitare se in cinque anni di consiliatura questi modelli non sono stati nemmeno abbozzati.

Molto più facile invece è cogliere un'occasione di evidente debolezza dell'arcinemica Roberta Lombardi, con l'intento di logorare l'alleanza con il partito democratico in Regione, un "campo largo" che a Raggi, così come alla fetta di "ortodossi" cinque stelle, non è mai piaciuto. Del resto Lombardi si trova in una posizione di difficoltà. Contraria all'incenerimento dei rifiuti, ha votato un piano regionale che effettivamente non lo prevede, e ora si ritrova a governare con un alleato, Nicola Zingaretti, che non solo applaude la scelta di Gualtieri ma avalla anche la strada dei poteri straordinari conferiti direttamente dal governo. Due aspetti difficili da tenere insieme. Da una parte rimarcare il no al termovalorizzatore, dall'altra sposare il metodo del dialogo cercando un confronto con il sindaco di Roma per non andare allo scontro e salvare il matrimonio con i democratici che, almeno sulla carta, dovrebbe essere riconfermato anche alle prossime elezioni regionali del 2023.

Raggi però al dialogo non pensa minimamente. Anzi. Lo scontro è tanto aperto da aver costretto Lombardi a commentare la storia della raccolta firme e della causa a Gualtieri: "Non è un'iniziativa concordata, c'è chi vuole essere ricordato per il no e basta e c'è chi lavora per il sì al futuro". E invece a Raggi il no è funzionale per recuperare terreno politico. Usare la scelta del termovalorizzatore per tornare a rimarcare le profonde, a suo dire, differenze tra M5s e Partito democratico. La strategia è abbastanza chiara. Una nuova versione del vecchio motto "mai col pd" a cui l'ex sindaca, guardando l'inceneritore, potrà aggiungere un soddisfatto "ve l'avevo detto".