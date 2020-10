Raggi guarda al dopo Covid e presenta un concerto de Il Volo: "Diamo un messaggio di speranza"

"Dobbiamo assolutamente pensare al futuro, a ciò che verrà dopo. Dobbiamo dare un messaggio di speranza. In un momento come questo, dobbiamo puntare di nuovo sui grandi eventi che Roma è in grado di ospitare". Così, mentre il Paese combatte a fatica con la seconda ondata di coronavirus, la sindaca Virginia Raggi parla di "ripartenza" e presenta insieme a Il Volo il concerto che il trio terrà nella Capitale il 5 giugno 2021.

Un omaggio in musica al maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone si esibiranno in piazza Pio XII in un evento che ripercorrerà le musiche e i brani che hanno segnato la vita e la carriera di Morricone.

Il concerto, che sarà a ingresso gratuito, però, è solo il primo di tanti, come ha sottolineato Raggi: "Sarà una prima edizione - ha anticipato la sindaca - vorremmo che fosse l'inizio di una serie di concerti che Thomas Errera ha ideato e ha chiamato 'United for the world". L'ideatore e organizzatore di eventi ha pensato a un format che il Comune di Roma ha patrocinato. Si tratta di un progetto che vuole, attraverso l'intrattenimento, sensibilizzare su temi importanti come la salvaguardia del pianeta ma anche rilanciare le bellezze e la forza della città".

"Noi - ha aggiunto Raggi - abbiamo bisogno di avere dei punti di riferimento, degli appuntamenti fissi che ci ricordino cosa siamo in grado di fare, che ci facciano ritrovare attorno a un evento, a grandi talenti e a grandi artisti" dice ancora la sindaca. Per la prima cittadina è necessario "puntare sulla cultura, sulla capacità che la città, unita a artisti di calibro nazionale e internazionale, ha di attirare investimenti, lavoro e ulteriori artisti". E ne è certa la Raggi: "Turismo e cultura devono ripartire. Noi stiamo già iniziando a guardare al futuro".