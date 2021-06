Nell’hotel di lusso arrivano gli ufficiali giudiziari: 100 lavoratori a rischio licenziamento

“Stanno cambiando le serrature dell’albergo”. E’ stato frenetico e incessante il tam tam di messaggi e telefonate tra i lavoratori dell’Hotel Radisson Blu, storico albergo a 5 stelle nel cuore di Roma, accanto alla stazione Termini. L’allarme che corre nelle chat dei dipendenti, poi il presidio sotto l’edificio di via Filippo Turati con lo sguardo attonito verso gli ufficiali giudiziari arrivati li per espropriare la struttura. Diventerà delle banche. Così ad oggi 100 lavoratrici e lavoratori dell’Hotel Radisson Blu “vivono una situazione drammatica”, resa ancor più dura dai mesi di lockdown e di crisi profonda del comparto turistico e di conseguenza delle strutture ricettive. Sparisce lo storico hotel dell’Esquilino.

Chiuso e pignorato l'Hotel Radisson Blu

“Abbiamo consegnato agli ufficiali giudiziari una dichiarazione in cui esigiamo la tenuta occupazionale e salariale e abbiamo inoltre richiesto in ogni caso, l’apertura di un tavolo con tutti i soggetti interessati che confermi la destinazione d’uso e di conseguenza garantisca i posti di lavoro” - hanno dichiarato Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat CISL Rieti e Roma Capitale, Uiltucs Roma Lazio.

Hotel Radisson Blu: 100 lavoratori a rischio licenziamento

“L’esercizio del diritto di esproprio da parte delle banche non può ricadere sulle oltre 100 famiglie di lavoratori che operano da anni presso la struttura. Se non si concretizzasse l’apertura del tavolo con le soluzioni per i lavoratori, i dipendenti - avvisano i sindacati - si troverebbero inevitabilmente coinvolti in una procedura di licenziamento collettivo”. Sono battagliere le sigle sindacali con i rappresentanti oggi arrivati in via Turati in sostegno del picchetto dei lavoratori. “Attiveremo tutte le azioni utili per garantire i diritti e le tutele per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella vertenza”.