Ecco Radici Democratiche, la nuova corrente Pd a sostegno di Gualtieri

Parte ufficialmente l'avventura di Radici Democratiche, nuova corrente Pd nata da una costola di AreaDem. Lo zoccolo duro di chi prima appoggiava la linea dell'ex ministro Dario Franceschini e dell'attuale segretario regionale Daniele Leodori, adesso si stacca e si colloca molto più vicino al sindaco Roberto Gualtieri e al deputato Claudio Mancini.

Nasce ufficialmente una nuova corrente Pd

A Palazzo Brancaccio c'erano (quasi) tutti i vertici del Pd territoriale. Il segretario romano Enzo Foschi, il sindaco Roberto Gualtieri, la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli, la presidente del XIII municipio Sabrina Giuseppetti e il consigliere Antonio Stampete. Non il segretario regionale Daniele Leodori, impegnato in campagna elettorale per le Europee: d'altronde siamo agli sgoccioli, l'8 e il 9 giugno si vota e quella del 24 maggio non era un'occasione politica di tutto il Pd, nonostante la presenza del primo cittadino e di Foschi.

A caccia di autonomia

“Radici Democratiche è una necessità, è un’opportunità. E’ un progetto - spiegano Celli, Giuseppettie Stampete - che innanzitutto mette al centro i rapporti umani, il rispetto e la lealtà. Abbiamo deciso di agire, essere parte attiva del cambiamento e dare il nostro contributo di idee alla grande comunità del Partito Democratico. Portiamo le nostre esperienze e le nostre radici politiche, da uomini e donne liberi e autonomi". Un'autonomia che, nell'intervista rilasciata a RomaToday da Celli, sembrava dal loro punto di vista messa in pericolo dai "diktat" di AreaDem, soprattutto in chiave Europee. Non è affatto un caso che Radici Democratiche sosterrà Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e pupillo di Mancini.

Sostegno totale a Gualtieri

"Nel corso dell’incontro abbiamo presentato i valori fondanti di Radici Democratiche - continuano i promotori -, a partire dal contatto e dall’ascolto con i cittadini che devono tornare protagonisti e dalla ricostruzione di una presenza costante e reale sui territori. Vogliamo essere al fianco di chi oggi ha più bisogno. Lotteremo per ridurre le distanze tra chi ha tanto e chi ha poco”. Il sostegno all'amministrazione Gualtieri è totale "nel percorso di trasformazione avviato dal Sindaco, mettendo a disposizione la nostra passione per il Pd".