Cassonetti ancora pieni di rifiuti, ma per i romani si prospetta un aumento della Tari

Sacchetti di rifiuti attorno ai cassonetti della raccolta differenziata. Continuano ad arrivare segnalazioni delle condizioni in cui versano le strade della Capitale. Come nei giorni immediatamente successivi al Natale quando, nonostante le risorse che Ama ha dichiarato d’aver messo in campo, la città ha subito un’invasione di rifiuti. Però, paradossalmente, chi abita a Roma rischia di dover pagare un incremento nella tassa dei rifiuti.

Le segnalazioni dei romani

A macchia di leopardo, le criticità continuano ad essere ravvisate in tutta la città. Soprattutto per quanto riguarda la raccolta della frazione cartacea, che sconta un evidente ritardo, ma non solo. “I cassonetti sono stati svuotati abbastanza regolarmente, ma non sono passati gli squaletti e quindi – segnala Leonardo, un residente di via Eudo Giulioli, a Cinecittà – abbiamo gli accumuli attorno, soprattutto indifferenziato”. Condizione simile si verifica anche, per restare nello stesso municipio, in viale Ciamarra.

A Monteverde, in via Jenner, via di Monteverde, Circonvallazione Gianicolense ed anche su via dei Colli Portuensi “ancora nella giornata del 3 gennaio c’erano tanti rifiuti a terra” segnala una residente “i cassonetti erano anche stati svuotati, ma la strada è rimasta sporca” e con i rifiuti tutto intorno diventano anche difficili da raggiungere. Cambiando ancora quadrante, arrivano segnalazioni anche da Spinaceto ad esempio in viale Eroi di Rodi ed in viale Eroi di Cefalonia dove “tutti i cassonetti sono pieni ed anche i marciapiedi adiacenti sono invasi d’immondizia”.

L'aumento dei rifiuti e della Tari

Perché a fronte di questa situazione i romani rischiano di pagare di più? Perché, dopo gli anni della pandemia, i romani hanno ripreso a produrre più rifiuti. Ed una crescita della loro produzione comporta anche un aumento dei costi per la loro gestione che, data la conclamata assenza di impianti, finisce per essere trattata fuori dal perimetro cittadino. Il Campidoglio aveva anche annunciato, tra i benefici che comporterà la realizzazione di nuovi impianti, anche quello della riduzione della Tari. Però prima vanno costruiti e, per farlo, ci vorranno degli anni. Nel frattempo la Tari dovrebbe aumentare, salvo imprevisti. Ed in tal senso, uno spiraglio si apre sulla base di quanto accaduto a Settebagni.

La Tari a Settebagni un possibile precedente

Nella borgata del municipio III i residenti, stanchi di dover convivere con i rifiuti, hanno intentato una causa al comune con cui chiedere un rimborso della Tari. La causa, partita cinque anni fa, è arrivata a conclusione ed il comune dovrà ora risarcire una parte dei tributi versati perché “non si può pretendere il pagamento per servizi pubblici non forniti, o forniti in maniera insufficiente” aveva commentato a ridosso della sentenza l’associazione Don Chisciotte, che con l’avvocato Mario Costanzo aveva seguito la causa. Può essere un precedente importante per i cittadini. Ma, vale la pena ricordarlo, è arrivato dopo un contenzioso legale avviato contro Roma Capitale. Senza il ricorso alle aule di tribunale, quindi, i romani difficilmente otterranno sconti sulla Tari. Per loro, nonostante le strade ad oggi ancora piene d’immondizia, si prospetta piuttosto un aumento della tassa sui rifiuti.