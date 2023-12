Nessuno vuole pulire Roma. E a Natale si rischia l’emergenza rifiuti

I privati si tirano indietro. Nessuno vuole aiutare Ama a pulire Roma, così a Natale la città rischia l’ennesima emergenza. Già perché in vista delle festività la municipalizzata aveva chiesto l’ausilio di operatori esterni che si sarebbero dovuti occupare di liberare i marciapiedi dai rifiuti che restano a terra. Pulire le aree intorno ai cassonetti che, nel periodo in cui è fisiologica la maggior produzione di scarti e imballaggi, restano lerce. Sommerse di buste, carte e cartoni.

Raccolta rifiuti a Natale, i privati non rispondono

Nulla di fatto. Dei cinque lotti messi a bando ne è stato aggiudicato soltanto uno: quello del centro della città. Per gli altri quattro non sono state presentate offerte. Ama appena fuori i confini del I e II municipio si ritroverà così da sola, con il personale ridotto tra ferie e festività, a far fronte ad una raccolta che nel periodo natalizio è sempre critica. Le periferie potrebbero andare dunque in sofferenza.

Nel cuore della città invece sarà la Impregetal srl ad aiutare Ama. La società si è aggiudicata la procedura negoziata per il lotto 1 e dovrà occuparsi del “servizio di raccolta dei rifiuti conferiti dalle utenze nelle adiacenze dei contenitori stradali, classificabili come rifiuto indifferenziato”. Importo poco più di 23mila euro.

Ama rassicura: "Nessuna emergenza"

“Il fatto che alcuni lotti della procedura negoziata in questione siano andati deserti non avrà alcun impatto sui servizi erogati in città” fa sapere l’azienda a RomaToday. È prevista infatti l'attivazione del cosiddetto mutuo soccorso verso i municipi presenti negli altri lotti. Per Ama dunque a Natale a Roma non ci sarà alcuna emergenza. “La procedura in questione - sottolineano dalla municipalizzata - riguarda un'attività di supporto ai servizi già garantiti da uomini e mezzi Ama, attivabile esclusivamente in caso di effettiva necessità. Tutto questo per garantire la massima trasparenza delle procedure”.

Il piano per la città e i bonus ai netturbini

Già stabilito il piano per mantenere la città pulita durante le festività natalizie. Presidi rafforzati, maggiore presenza sul territorio e potenziamento della raccolta presso le utenze commerciali e dei materiali ingombranti, servizi di spazzamento nelle aree centrali. Ama è pronta a farcela da sola. Incentivi anche per il personale affinché venga garantita una buona copertura dei turni nei giorni delle feste di Natale. I lavoratori potranno scegliere tra essere pagati con i benefit o con la retribuzione contante, ma tassata.