Rifiuti, in arrivo 40 nuovi mezzi Ama: "In totale 210 quelli recuperati che erano fermi in manutenzione"

Nuovi mezzi in campo per accelerare le operazioni di pulizia della città e affrontare le feste di Natale e il consueto incremento di rifiuti prodotti dai romani. Si tratta di 40 nuovi camioncini Ama leggeri, i cosiddetti "Cr", i furgoni con vasca utilizzati soprattutto per la raccolta differenziata. Stanno arrivando presso le varie sedi operative dislocate sul territorio.

Una delle maggiori criticità che i nuovi vertici aziendali hanno dovuto affrontare in queste settimane è proprio legata alla scarsità di mezzi a disposizione per la raccolta. Più della metà della flotta in dotazione si trova in manutenzione presso aziende esterne, e qui ne sono stati recuperati circa 130 unità.

"È stata poi avviata un'opera di riorganizzazione e razionalizzazione delle officine interne, con focalizzazione sui mezzi a vasca e sui compattatori" fanno sapere da Ama. "Queste iniziative hanno già determinato il rientro in attività complessivamente di circa 210 mezzi operativi, di cui oltre 95 mezzi pesanti (CSL e "macchine madri"), con un incremento di disponibilità dei veicoli in meno di un mese pari al +9%".

Gli accertatori pronti a multare

In parallelo, tra le misure adottate per velocizzare lo svuotamento dei secchioni e garantire il corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, come già anticipato da RomaToday, sono in campo da questa settimana gli accertatori Ama, abilitati a multare chi sbaglia cassonetto. Erano fermi da sei mesi e ora sono stati ripristinati. Mentre sono aperti sette giorni su sette i centri di raccolta per i rifiuti ingombranti e verrà ripristinata la figura dello spazzino di quartiere.