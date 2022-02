"Per migliorare la raccolta rifiuti a Roma servono 300 milioni di euro"

Servono 300 milioni di euro per rifare il servizio di raccolta rifiuti. A dirlo è l'assessora Sabrina Alfonsi, intervenendo a un convegno sul tema organizzato dalla Cgil Roma e Lazio, e il messaggio è diretto a Palazzo Chigi. "Roma non può essere trattata come una delle tante città italiane". Sul punto è stato chiaro anche il sindaco Roberto Gualtieri. I fondi messi a disposizione con il Pnrr non bastano. "Vengono dati massimo 10 milioni a progetto" spiega Alfonsi. Pochi per Roma.

Con l'ex sindaca Virginia Raggi la raccolta non è mai decollata e il modello del porta a porta da estendere a tutta la città non solo non è andato oltre l'applicazione in due municipi ma ha mostrato, anche in questi, una serie di limiti significativi. Il sistema è da riformare. "Andrà ridisegnato l'intero sistema di raccolta, aiutati anche da nuove professionalità da definire in Ama" ha spiegato Alfonsi in un'intervista rilasciata al nostro giornale a poche settimane dall'insediamento in Campidoglio. "Roma ha caratteristiche urbanistiche diverse da quartiere a quartiere e i modelli saranno diversi da adattare a seconda della zona". Insomma ci sarà il porta a porta ma anche isole ecologiche e cassonetti intelligenti. Più soluzioni in un sistema integrato.

"Ama dovrà essere potenziata - ha poi precisato l'assessora - abbiamo da tempo rimesso in strada i mezzi che erano in manutenzione da mesi e messo in esercizio 200 mezzi a vasca. Stiamo mettendo su strada nuove spazzatrici e idropulitrici perchè dopo il tema della raccolta abbiamo messo in campo un nuovo piano per la pulizia della città. Stiamo, inoltre accelerando le procedure per le nuove assunzioni".

L'assessore ha ribadito che "il rafforzamento dell'azienda è uno dei cardini su cui poggia il nostro progetto e con la nuova dirigenza e i sindacati dobbiamo puntare su un obiettivo comune che porti Ama ad essere un'azienda moderna che sappia stare al passo con le sfide della transizione ecologica".