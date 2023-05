Emergenza rifiuti, a tre giorni dal primo maggio Roma è ancora invasa dall'immondizia

Le immagini dei cassonetti d’immondizia circondati da cumuli di rifiuti che sono state scattate all’indomani del primo maggio, continuano ad arrivare.

A distanza di tre giorni dalla giornata dedicata alla festa dei lavoratori, i marciapiedi continuano ad essere invasi dall’immondizia. Avviene nonostante i numeri comunicati dall’Ama che, per il primo maggio, ha dichiarato siano stati “raccolti dai compattatori dell’azienda 1700tonnellate di rifiuti indifferenziati: 400 in più rispetto allo stesso giorno festivo dello scorso anno”.

I rifiuti nella zona di Ikea

Nonostante l’incremento, la città resta sporca. In via Renato Salvatori, in via Vittorio Metz, in via Cropani e praticamente in tutte le postazioni di cassonetti che si trovano a Tor di Mezzavia, i rifiuti accatastati hanno creato una sorta di barriera che rende complicato un corretto conferimento. Nella zona intorno al primo centro commerciale aperto da Ikea, i residenti lamentano condizioni igieniche deprecabili come “conseguenza del fatto che nessuno viene a rimuovere l’immondizia che si è accumulata”.

Le cornacchie che aprono le buste

Non ci sono soltanto i quartieri più periferici del municipio VII ad essere ancora invasi di rifiuti. Anche alla Garbatella, a pochi passi dalla fermata della metro B, ci sono postazioni di cassonetti circondate. A differenza di quanto avviene in altri quartieri, qui anche i cassonetti sono pieni. E stessa situazione si verifica con i bidoncini adibiti alla raccolta porta a porta in zone, come il Torrino, dove il servizio è ormai avviato da molti anni. In via Canton ed in via Civiltà del lavoro “sarà una settimana che c’è questa situazione – ha segnalato Micaela – con le cornacchie che ormai arrivano ad aprire le buste”.

Camion in fila davanti ai siti di trasferenza

Le difficoltà riscontrate nella gestione dei rifiuti, all’indomani del primo maggio, erano già state chiarite. I tir, a cui non è consentito viaggiare sull’autostrada, faticano a raggiungere i siti fuori città su cui l’amministrazione capitolina punta per conferire i propri rifiuti. Ed anche i siti di trasferenza presenti in città, così chiamati perché è lì che vengono temporaneamente stoccati prima di essere trasferiti, sono oberati di lavoro.

“Abbiamo documentato file lunghissime davanti i siti di trasferenza di Rocca Cencia e Ponte Malnome, in quest’ultimo caso anche stamattina” ha fatto sapere Maurizio Marchini, della Lila Lavoratori_Ama “in questo modo l’azienda perde migliaia di ore di lavoro, lasciando i camion incolonnati”. Un problema che, in un video girato dall’associazione, riguarda anche i cosiddetti “squaletti”, quelli cioè deputati alla raccolta dei rifiuti che rimangono a terra, vicino ai cassonetti. I lavoratori alla guida di quei mezzi, non hanno il dono dell’ubiquità. O restano in attesa del proprio turno d’ingresso all’impianto, o sono in giro a raccogliere i rifiuti. Ed è anche per questo che, tre giorni dopo il primo maggio, la città resta ancora sporca.

In una città che, da Montesacro a Spinaceto, dal Prenestino a Tor di Mezzavia, rimane piena d'immondizia, al sindaco è stata formalizzata una sfiducia. Arriva a poche settimane dal consiglio straordinario sui rifiuti che si è tenuto in Campidoglio. Ed è stata formalizzata dal M5s nei confronti di Sabrina Alfonsi, l'assessora che, per la giunta, è responsabile proprio dei rifiuti.