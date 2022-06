Emergenza rifiuti a Roma, raccolta ripristinata entro una settimana: riprendono i conferimenti a Malagrotta

"Già da questa sera riprenderanno i conferimenti verso il Tmb1 di Malagrotta che, insieme al sistema articolato di trattamenti alternativi ottenuti in questi giorni, ci consentirà di ritirare tutti i rifiuti prodotti e già a partire da domani iniziare il recupero dei rifiuti non raccolti. Contiamo perciò - entro una settimana - di ripristinare una situazione di normalità". Lo ha annunciato Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente del Comune di Roma spiegando come oggi, domenica 19 giugno, sia la giornata più critica per la raccolta dei rifiuti in città dopo l'incendio che ha colpito il Tmb di Malagrotta in cui Ama conferiva 1.250 tonnellate di rifiuti indifferenziati da sottoporre a trattamento.

Intanto, per ridurre il più possibile i disagi per la cittadinanza dopo l'incendio di mercoledì pomeriggio, Ama ha messo in campo tutti i servizi possibili in queste condizioni. Dalla municipalizzata fanno sapere che tutte le strutture operative hanno cercato di garantire il massimo decoro possibile con azione mirate di pulizia intorno ai cassonetti e tutte le squadre sono state destinate al presidio delle postazioni e a garantire quanto più possibile i servizi mirati “porta a porta”. I mezzi in servizio stanno lavorando soprattutto nelle aree dei quadranti Est (Monti di Pietralata, Durantini, Casale San Basilio, Quadraro, Tor Tre Teste, Centocelle Vecchia, Tor de Schiavi, Gardenie, La Rustica, Torre Spaccata, Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Tor Vergata, Pigneto, Malatesta, Re di Roma, Tribuni-Consoli, Tuscolano, ecc.) e Ovest (Acquedotto del Peschiera, Battistini, Monte Mario, Trionfale, Colli Portuensi, Monteverde, Portuense, Magliana, Corviale, Aurelia, Monti di Creta, Baldo degli Ubaldi, Aldobrandeschi, Bravetta, Pisana, ecc.) della Capitale.

Servizi di pulizia aggiuntivi sono fissati in calendario anche per la giornata di martedì con turni rafforzati e squadre operative per rimuovere eventuali rifiuti depositati intorno alle batterie di cassonetti stradali. "Al momento la stima per fine giornata è quella di avere 2000/2500 tonnellate di rifiuti non raccolti, meno delle previsioni di Ama, grazie alla minore presenza di cittadini - ha aggiunto Alfonsi - Colgo l'occasione per esprimere il ringraziamento del Sindaco e mio personale a tutte le donne uomini di AMA, lavoratori e dirigenti, che da giorni lavorano senza sosta per fronteggiare al meglio una situazione di crisi, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per la nostra città". Ama, inoltre, invita ancora di più a separare i materiali riciclabili, riducendo l’indifferenziato, e a conferire i rifiuti nei cassonetti per la raccolta differenziata.