Buste distrutte dalla pioggia e rifiuti a terra: arrivano le "casse ragno" e la raccolta rallenta ancora

Sacchetti aperti e immondizia direttamente sull'asfalto. Ci mancava il maltempo a peggiorare un quadro già pessimo. Con l'acqua scesa tra domenica e lunedì raccogliere i rifiuti intorno ai cassonetti è diventato più complesso del previsto e sta mettendo a dura prova gli operatori Ama. "La pioggia ha sciolto le buste biodegradabili e saldato i rifiuti sparsi al suolo - spiegano i lavoratori del gruppo Lila - le cose si stanno complicando". Al punto da costringere l'azienda a tirare fuori le cosiddette "casse ragno".

Di norma usate per bonificare terreni dalle discariche abusive, spesso per rimuovere i rifiuti durante gli sgomberi di campi rom, le macchine con i bracci meccanici si vedono raramente per strada in aiuto dei mezzi ordinari, dati anche i costi di noleggio elevati. Del resto togliere la sporcizia dalla strada con le mani, pezzo per pezzo, sarebbe un'impresa impossibile. Il risultato? I bracci della "cassa ragno" tolgono il grosso, per le parti più piccoli e magari appiccicate al suolo tocca aiutarsi con la paletta, ributtare gli scarti nei cassonetti e poi svuotarli. Così per ripulire due sole postazioni di rifiuti con tre o quattro operatori si impiegano anche tre ore, mezzo turno di lavoro per bonificare una via.

Le difficoltà del piano di pulizia

Da qui alcune delle difficoltà che ancora sta subendo la raccolta in questi giorni. Il piano di pulizie straordinarie avviato dal sindaco Gualtieri a inizio novembre e gli accordi siglati con impianti privati per trasferire i rifiuti dovrebbero consentire di tornare alla normalità e liberare finalmente i romani dall'ennesima emergenza. Ma basta poco a bloccare la catena, già fragile. Due giorni di maltempo, e gli impianti del nord chiusi nel fine settimana sono sufficienti a rallentare tutto. E infatti ancora non ci siamo. Da Torrevecchia alla Collatina, da Monteverde al Tuscolano, le postazioni di cassonetti in condizioni critiche rimangono diverse. Forse, è la speranza, dalla prossima settimana si tornerà a camminare su marciapiedi puliti in buona parte della città. Mentre per affrontare le feste di Natale, l'assessora Sabrina Alfonsi incontrerà l'assessora al Commercio Monica Lucarelli per capire il da farsi con la raccolta delle utenze non domestiche (negozi, bar e ristoranti) che tradizionalmente nel periodo natalizio accrescono la produzione di rifiuti specialmente imballaggi.

L'incendio nel deposito Ama

A propositi di mezzi Ama invece, come se non bastasse già la scarsità di camion e squaletti fermi per ben il 60% del totale in manutenzione (il dato è stato fornito dallo stesso assessorato) tre sono andati a fuoco questa notte in un deposito di via Cassia. Per la precisione si tratta di un mezzo a vasca, un furgone e una spazzatrice, danneggiati in modo irreparabile. L'azienda ha sporto denuncia e gli inquirenti indagano sulle cause.