Raccolta olii esausti anche a scuola: cinque municipi aderiscono alla campagna

Non solo nei mercati. I contenitori per la raccolta degli oli esausti verranno posizionati anche negli istituti scolastici. Il Campidoglio ha infatti annunciato l’accordo con il consorzio Renoils che prevede il coinvolgimento anche degli studenti, e delle famiglie, in una campagna volta ad incentivare il recupero del liquido che è tanto prezioso in cucina quanto inquinante per l’ambiente.

Un materiale altamente inquinante

“Questo materiale, qualora non adeguatamente raccolto, molto spesso viene smaltito attraverso lo sversamento negli scarichi, incidendo sulla qualità delle risorse idriche e sovraccaricando i sistemi fognari e di depurazione delle acque reflue” ha ricordato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, a margine di un incontro organizzato da Renoils sulla raccolta e lo smaltimento degli oli esausti. In quel contesto, l’assessora ha fatto sapere che la firma del protocollo, che coinvolge anche Ama, è ormai imminente. Al punto che, la sperimentazione, partirà il prossimo gennaio.

Ad oggi sono pochi i romani che separano la raccolta degli oli usati presso la propria abitazione. Chi dichiara di farlo, è spiegato Alfonsi, “è solo il 15% delle persone” e quindi questa percentuale va incrementata. Durante la precedente amministrazione il tentativo è stato perseguito portando nei mercati rionali i contenitori per il recupero di questi oli. Nel corso degli ultimi anni il numero dei plateatici aderenti è cresciuto ed ora si prova ad alzare l’asticella, coinvolgendo le scuole.

Un servizio da ottimizzare

Realizzare “un circuito virtuoso per la raccolta degli oli vegetali di provenienza domestica rappresenta quindi un elemento centrale per assicurare la prevenzione e favorire la tutela ambientale e sanitaria. Per questo motivo è nell’interesse dell’amministrazione - ha spiegato Alfonsi - realizzare una sperimentazione finalizzata ad ottimizzare il servizio di raccolta differenziata degli oli vegetali, che è l’oggetto di questo accordo, coinvolgendo in prima battuta le scuole del territorio”.

Le scuole interessate dalla sperimentazione

Il protocollo sarà operativo alla riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie e prevede l’avvio in fase di prima sperimentazione della raccolta differenziata presso 5 Istituti Comprensivi: il Visconti (Mun.I), il Perlasca (Mun.IV), il Bernardini (Mun. IX), il Rosmini (Mun. XIII) ed il Fontana (Mun.XV). L’avvio della sperimentazione in queste scuole, viene accompagnato da una campagna di informazione sulle corrette modalità di gestione degli oli vegetali e dei grassi animali. Dal monitoraggio dei risultati ottenuti, verranno individuate le modalità più idonee per diffondere il servizio agli altri istituti scolastici con l’obiettivo, ha dichiarato il Campidoglio, di averne almeno uno per municipio.