Raccolta rifiuti per negozi e ristoranti, si cambia: ecco le nuove regole (anche) per evitare il caos a Natale

Stop ai cumuli di rifiuti accatastati sui marciapiedi a ogni ora del giorno. La raccolta per negozi, bar e ristoranti cambia. Punto primo, gli operatori Ama passeranno una volta volta al giorno, in orario serale, alle 20 per i negozi, alle 24 per pub e ristoranti. Punto secondo, cambia la modalità di ritiro del vetro. Per evitare rumori molesti per i cittadini, sarà raccolto di giorno a partire dalle 7 del mattino. Nel nuovo modello sono poi previste frequenze di raccolta più omogenee e il presidio di alcune postazioni con cassonetti da parte di personale Ama nelle ore più critiche, per guidare i cittadini a conferire correttamente gli imballaggi durante il periodo delle festività natalizie.

Si parte dal Centro storico

Sono i principali punti della riorganizzazione dei servizi di raccolta per le utenze non domestiche presentati ieri mattina dal direttore generale di Ama Maurizio Pucci e dal vice Emiliano Limiti, nel corso di un incontro con i rappresentanti delle categorie del commercio, artigianato e industria. Presenti anche le assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi e al Commercio Monica Lucarelli. Le novità entreranno in vigore in via sperimentale da metà dicembre in tutto il primo municipio, dove sono presenti ben 13mila utenze commerciali. Seguiranno tutte le zone della movida, da San Lorenzo al Pigneto.

"Stop ai cartoni fuori dai cassonetti"

Una rivisitazione che si rende necessaria in una fase di fermento delle attività produttive come quella natalizia e che si va a inserire all'interno del piano di pulizie straordinarie avviato dalla giunta Gualtieri appena insediata a inizio novembre. "Il nuovo sistema vuole mettere uno stop al conferimento dei cartoni delle utenze non domestiche dentro o fuori i cassonetti - spiegano dal Comune - verrà ristabilito un servizio di ritiro mirato proprio per gli imballaggi in cartone – sette giorni su sette - da parte di Ama o di società che svolgono il servizio per conto dell'azienda. I commercianti, da parte loro, dovranno esporre i cartoni e gli imballaggi a ridosso dell'uscio dei negozi e soltanto a orario di chiusura, la sera".

"Si è trattato di un momento di confronto importante su un tema delicato" ha commentato l’assessora Sabrina Alfonsi a margine dell’incontro "che segna la ripresa della concertazione con le categorie produttive della città. Alle associazioni degli imprenditori è stato proposto un modello di raccolta che semplifica quello attuale, perché offre maggiori certezze rispetto alle modalità di conferimento dei rifiuti fuori dagli esercizi e rappresenta per Ama una razionalizzazione dei processi di lavoro. Abbiamo chiesto la massima collaborazione agli operatori del commercio perché è necessario concorrere tutti a un obiettivo comune, che è quello di conferire correttamente in modo separato le frazioni secche da quelle umide, evitando contaminazioni che rendono le prime non riciclabili". "Una novità che gli esercenti hanno accolto positivamente, perché sanno benissimo che il decoro e la pulizia sono elementi indispensabili per la valorizzazione del territorio, e quindi un volano per la crescita economica" ha aggiunto poi l'assessora Lucarelli.

Il flop della raccolta modello Raggi

Ricordiamo che il servizio di raccolta per le utenze non domestiche, durante gli anni di Raggi, era stato esternalizzato. Un appalto di Ama, da 150 milioni di euro, con affidamento del servizio ai privati, che nella realtà non è mai entrato a regime, tra mappature sbagliate delle utenze, giri di raccolta insufficienti, lavoratori privati che hanno rischiato più volte il licenziamento perché le ditte non venivano pagate in tempo. Insomma, un caos che ha costretto poi il Comune a fare marcia indietro. Una volta scaduto il bando, ad aprile 2020, buona parte dei lotti sono tornati tra le competenze di Ama, costretta per mancanza di risorse interne a eliminare quasi ovunque il porta a porta e tornare ai cassonetti. Da qui le montagne di cartoni e imballaggi vari accatastati fuori dai secchioni.