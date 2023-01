Daje de alberi lancia una raccolta fondi: serviranno a "donare ossigeno a Roma"

Nei primi due anni di attività hanno messo a dimora oltre centro alberi in diverse zone della Capitale. Hanno inoltre garantito un’attività costante di innaffiamento delle piante, particolarmente preziosa durante i siccitosi mesi estivi, e si sono dedicati a censire le griglie metalliche che soffocano radici e tronchi degli alberi. Ora, i volontari di “Daje de alberi”, hanno lanciato una raccolta fondi che servirà ad avere risorse adeguate per proseguire con la propria opera.

Le campagna già sperimentate

L’associazione, fondata e presieduta da Lorenzo Cioce, già in passato aveva puntato sulle donazioni per acquistare delle essenze arboree. Con questa metodologia, era riuscita a comprare degli alberi poi piantati vicino le scuole di via Lanciani. Con una seconda campagna aveva invece piantato 30 ligustri, alberi sempreverdi, nel quartiere Nomentano.

Il curriculum verde dell'associazione

Daje de Alberi, attraverso la campagna “Divide et albera”, non si è limitata ai 130 alberi che, ha ricordato Cioce, sono stati messi a dimora negli ultimi due anni. Ha infatti garantito, con i propri volontari, un’ “attività di rigenerazione urbana e riforestazione in diversi quartieri – ha ricordato il fondatore dell’associazione – che è stato anche uno stimolo per la socialità”. Perché, per innaffiare le piante e per censire le griglie metalliche, hanno saputo attivare una rete di cittadini che, per “donare bellezza ed ossigeno a Roma”, si sono messi gratuitamente a disposizione.

Un pungolo per l'amministrazione

L’associazione non ha solo stimolato la partecipazione dei cittadini. Con il passare del tempo è diventata un pungolo nei confronti dell’amministrazione cittadina. La prova è data dall’avvio delle rimozioni di quelle gabbie metalliche, inutili e dannose, sistemate intorno ai fusti e sopra le radici degli alberi. Un obiettivo che, l’associazione, aveva perseguito sin dall’avvio della propria attività.

Ora, per continuare a svolgere al meglio la propria attività, Daje de Alberi ha lanciato una nuova raccolta fondi, su piattaforma goFundMe. Con la convinzione che “Ogni singolo gesto conta per donare bellezza e ossigeno a Roma e al pianeta” ha ricordato Cioce.