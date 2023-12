La raccolta differenziata a Roma va a passo di lumaca. Ecco i dati del 2022

La raccolta differenziata di Roma è al 45,88%. Il dato del 2022 è fornito da Legambiente nel dossier Comuni ricicloni contenente tutti i nuovi numeri regionali sulla produzione e gestione dei rifiuti, raccolti con il contributo di Arpa Lazio e integrati con quelli dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale). Un tetto quello romano di poco superiore all'anno precedente, quando si fermava al 44,9%. Un aumento decisamente timido di meno di un punto percentuale. Nulla di inatteso, a onor del vero. Sul fronte della raccolta rifiuti nella Capitale, nonostante i tanti nuovi input e obiettivi posti dalla giunta Gualtieri, il cambio di passo ancora non si percepisce. E il trend della differenziata va avanti pressocché uguale da anni. Dopo l'importante crescita del periodo 2012-2016 quando la Capitale passava dal 24% al 42%, nel periodo compreso tra il 2016 e 2022, la percentuale è aumentata per meno di 4 punti percentuali, passando dall’allora 42% alla cifra attuale.

I dati regionali

Cosa accade invece nel resto della regione? Anche nel Lazio la raccolta differenziata dei rifiuti urbani cresce sì ma di appena 0,8 punti percentuali, raggiungendo il 54,23% (dal 53,42% dell’anno scorso), ma rimanendo ancora lontana dal valore nazionale, che per l’anno 2022 si è attestata 63,99%, crescendo di poco nell’ultimo anno (+0,99%) e ancora più distante dalla

media delle regioni del Nord (70,97%). I rifiuti urbani della regione Lazio pesano sul totale nazionale quasi il 10% per una porzione della popolazione dal valore simile e influisce sul dato di raccolta differenziata dell’Italia per più di un punto percentuale. È un valore che ci pone in terzultima posizione in Italia nella classifica delle regioni più virtuose nella raccolta. Tra i dati positivi il numero di comuni "ricicloni" premiato quest'anno.

I Comuni virtuosi

Il riconoscimento di Comune Riciclone, storico premio, conferito nel 2015 ad appena 11 comuni nel Lazio, ha visto aumentare il numero dei premiati, con una crescita esponenziale, tanto da veder menzionati quest’anno 209 comuni come Ricicloni, sei in più rispetto allo scorso anno e in aumento rispetto all’edizione 2020, in cui ne furono premiati 177. Premiati quest’anno 27 comuni rifiuti free, quelle comunità locali che sono riuscite a produrre per ciascun abitante, un residuo secco inferiore ai 75 kg in un anno. Sono (in ordine dal più basso residuo secco procapite): Sant'Ambrogio sul Garigliano, Vallecorsa, Sacrofano, Rocca Santo Stefano, Collevecchio, Tarano, Coreno Ausonio, Corchiano, Spigno Saturnia, Gallese, Vetralla, Nepi, Cerreto Laziale, Vitorchiano, Stimigliano, Colle San Magno, Vasanello, Norma, Graffignano, Fonte Nuova, Vico nel Lazio, Montopoli di Sabina, Castelnuovo Parano, Mentana, Villa San Giovanni in Tuscia, Fabrica di Roma e Cantalupo in Sabina.

Il commento

"Nel Lazio aumentano i Comuni virtuosi ma cresce ancora troppo lentamente la differenziata, pesa il dato di Roma che produce più della metà dei rifiuti complessivi e dove c’è un miglioramento davvero impercettibile da troppi anni - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - d’altronde se nella Capitale non si fa nulla o quasi per aumentare la qualità della raccolta, non si possono di certo aspettare i miracoli. I nuovi dati ci raccontano anche di quanto sia fondamentale la diffusione degli impianti dell’economia circolare a partire dai biodigestori anaerobici per l’organico, la maggiore delle frazioni, così come quanto siano importanti aumento del porta a porta, riduzione, tariffa puntale, moltiplicazione dei centri di raccolta. Tutta sbagliata è invece la scelta per la costruzione di un nuovo mega inceneritore che condannerebbe la Capitale e il Lazio, a non essere mai virtuosi fino al 2050 dovendo alimentare i forni di termovalorizzazione. Già un inceneritore esiste, a San Vittore nel Lazio, l’enorme numero di Comuni ormai nel pieno solco dell’economia circolare, dimostra che non ne servono altri; sono necessari in primo luogo a Roma invece, impianti industriali per nuove tipologie di materiali, dal tessile ai RAEE, dalle terre di spazzamento agli scarti edili fino al riciclo chimico delle plastiche miste”.