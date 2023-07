Poca, sporca e venduta a metà prezzo. Così Ama rallenta il riciclo della carta

Ama guadagna 30 euro a tonnellata dalla carta che raccoglie e vende alle piattaforme addette al recupero, ma potrebbe ottenerne circa il doppio, se solo non pesassero in bilancio i costi, ingenti, per pulirla. Perché differenziare non è solo una buona pratica per l'ambiente, lo è anche per le casse dei Comuni e delle loro partecipate. Da una raccolta di qualità derivano meno costi di trattamento e più introiti dai consorzi. Ma vediamo nel dettaglio Roma come si comporta. Che fine fanno carta e cartoni che gettiamo nel cassonetto (sempre se non lo troviamo pieno), come funziona la loro raccolta e chi guadagna quanto dal loro riciclo.

“Roma, che come dinamiche in questo somiglia molto a Napoli, potrebbe aumentare non poco la raccolta della carta, se solo migliorasse il servizio in generale”, spiega a Dossier Roberto Di Molfetta, vicedirettore di Comieco, consorzio che si occupa del riciclo di carta e cartone sul territorio nazionale, raggruppando impianti di recupero, piattaforme, cartiere, con il quale la gran parte dei Comuni italiani, Roma compresa, è in convenzione. Certo, i cassonetti della Capitale, troppo spesso strapieni, non aiutano a differenziare in generale. La carta che viene abbandonata a terra o gettata in altri secchioni non dedicati, è carta, per così dire, persa. Nulla di ciò che gli operatori Ama raccolgono a mano e poi con gli squaletti viene avviato a recupero.

Quanta carta raccoglie Roma

Secondo i dati forniti a Dossier direttamente da Ama, l'azienda nel 2022 ha raccolto poco più di 80mila tonnellate di carta e cartone, e oltre 27mila tonnellate nei primi quattro mesi del 2023, quantitativo che conferma (anche con una leggera crescita) la tendenza dell'anno precedente. Parliamo della sola raccolta delle famiglie, quella rivolta alle utenze domestiche, derivante dalla stradale e dal porta a porta. A questa si devono aggiungere gli imballaggi delle utenze non domestiche (raccolti da privati con appalti di Ama). E qui il totale ci viene fornito da Comieco, che nell'ultimo rapporto dedicato alla filiera e presentato lo scorso 19 luglio parla di 243mila tonnellate totali raccolte sempre nel 2022, un punto percentuale in meno rispetto al dato dell'anno precedente. In generale il decremento è su tutto il territorio nazionale. L'unica città in cui la raccolta di carta e cartone resta stabile è Genova (+0,1%). Le città in cui si è determinato il decremento più significativo sono Napoli (-5,8%) Firenze (-4,9%) e Torino (-3,6%). Meglio invece a Milano (-1,2%), Palermo (-1,4%) e Roma (-1,0%).

Il potenziale non raccolto

"Roma potrebbe raccogliere almeno 40mila tonnellate in più potenziali", spiega Di Molfetta. Già, si potrebbe innanzitutto raccogliere di più, in termini di quantità. Per quanto riguarda Roma, pesano senz’altro le condizioni generali in cui versa la raccolta. I secchioni spesso pieni - vedi l'ultima emergenza che sta andando avanti ormai da un paio di mesi - vanificano ogni tentativo, a partire dall’utente stesso, di differenziare i materiali. I cartoni abbandonati in strada o infilati a caso nel primo secchione dove si trova spazio, sono una fotografia all’ordine del giorno.

Senza contare le mancanze da parte delle utenze non domestiche, dai ristoranti ai negozi ai mercati. Tra chi ignora i passaggi porta a porta degli operatori privati e getta comunque nei secchioni, e chi lo fa perché quegli stessi passaggi non sono adeguati alle necessità dell'utenza, capita spesso di vedere accatastati accanto ai cassonetti imballaggi in cartone provenienti da esercizi commerciali. Nulla di nuovo, a onor del vero, dal momento che la differenziata è ferma da tempo al 46%. La carta rappresenta appena il 15% della raccolta totale, dove il 31% sono altre frazioni e l'indifferenziato rimane in misura maggiore con il 54%.

Una questione di qualità

Ma non è solo una questione di quantità. È dalla qualità del materiale raccolto che dipende il guadagno per Ama. Capiamo meglio. La municipalizzata si occupa di svuotare i secchioni e di vendere la carta raccolta a impianti terzi che andranno a pulirla, trattarla e poi avviarla a riciclo, tramite Comieco, principalmente nelle cartiere. "Una tonnellata di carta da utenze domestiche costa circa 60 euro, da utenze non domestiche circa 133. Questo però se si tratta di materiale in cosiddetta prima fascia qualitativa (le fasce in totale sono quattro, ndr), ovvero di materiale dove altre frazioni presenti non superano il 3% del totale", precisa ancora il numero due di Comieco. Più la carta è pura, più viene pagata da chi è deputato a riciclarla. E i costi sostenuti da Ama per farla pulire da quegli stessi impianti dove il consorzio la va poi a ritirare pressata, pesano non poco sul guadagno finale.

La pulizia e il trattamento

Al momento sono cinque gli impianti di recupero, selezionati tramite asta pubblica, ai quali la municipalizzata si appoggia per la lavorazione della carta: Ricicla C.I., Box3, Romana Maceri, Idealservice e Intercarta, tutti dislocati nei dintorni di Roma, solitamente entro 30 chilometri dalle autorimesse dei diversi quadranti cittadini. "Quello della pulizia è un passaggio che Ama paga di tasca sua - spiegano ancora a Dossier da Comieco - più o meno a seconda della quantità di frazioni estranee da separare e poi da smaltire".

Quando la carta (troppo inquinata) torna indietro

Solitamente la carta raccolta in città contiene una percentuale di impurità che nei casi peggiori tocca il 30%. La tipologia più inquinata è quella che deriva dai secchioni stradali. "La carta che Ama raccoglie dai contenitori è impura - confidano a Dossier alcuni lavoratori Ama, tecnici e ingegneri ambientali membri dell'associazione Lila - più volte le piattaforme, dopo aver constatato visivamente il contenuto, rifiutano il carico e ce lo fanno rimettere dentro il camion". In pratica la carta, quando di pessima qualità, verrebbe addirittura rispedita al mittente finendo direttamente nell'indifferenziata.

Una circostanza che Ama non smentisce, ma definisce "rara e legata ad eventi specifici". Conferme in merito arrivano anche da Comieco. Il mancato ritiro del materiale è previsto come opzione nel capitolato tecnico della procedura d'asta che seleziona le piattaforme di lavorazione. Là dove la percentuale di frazione estranea superi il 15% la carta può essere restituita al mittente, Ama in questo caso, che a quel punto è costretta a conferirla nell'indifferenziato.

Migliore è invece la carta che proviene dal porta a porta, perché il cittadino non è costretto a fare i conti con i secchioni pieni e può selezionarla tranquillamente a casa propria. "Qui parliamo di circa il 10% di impurità - riferiscono da Lila - una percentuale che potrebbe essere comunque evitata se solo Ama utilizzasse gli avvisi di errato conferimento". Bollini da attaccare su quei sacchetti contenenti materiali non differenziato come si deve. Al primo richiamo si invita semplicemente l'utente a correggere l'errore di conferimento, al secondo scatta la multa. Diversi Comuni li utilizzano, vedi Fiumicino. A Roma segnalazioni del genere si vedono di rado.

Quanto guadagna Ama e quanto potrebbe guadagnare

Stando ai numeri forniti a Dossier dall'azienda, nel 2022 il costo totale sostenuto da Ama per il trattamento dei materiali è stato pari a 3,69 milioni di euro, a cui vanno aggiunti gli oneri per lo smaltimento della frazione estranea pari a 1,54 milioni di euro, per un totale di 5,23 milioni. Il ricavo per la vendita è stato pari a 7,59 milioni di euro, con un utile quindi, tra costi e ricavi, di poco più di 2,36 milioni. L'equivalente di 29,43 euro a tonnellata di carta raccolta, che è la metà di quanto guadagnerebbe se la frazione estranea fosse inferiore al 3%, ovvero 60 euro circa a tonnellata.

Idem per il primo quadrimestre del 2023. Ama ha raccolto oltre 27mila tonnellate di carta sostenendo spese pari a 1,37 milioni di euro per il trattamento, più altri 453mila per l'eliminazione della frazione estranea (per complessivi 1,826 milioni), inviando a Comieco oltre 22mila tonnellate di carta con un ricavo di 2,216 milioni e un utile che sfiora i 390mila euro, equivalenti però stavolta a 14,32 euro a tonnellata.

Una differenza rispetto all'anno precedente, spiega Ama, "dovuta esclusivamente a fattori esogeni, non dipendenti dall'azienda. Il valore della carta da macero presso i listini della Camera di Commercio di Milano, infatti, nella prima parte del 2022 è stato molto elevato per poi scendere nella seconda metà dello scorso anno e rimanere costante nel basso valore durante la prima parte dell’anno in corso".

Insomma, una raccolta ben fatta determina non solo la quantità del materiale raccolto ma anche la sua capacità di essere riciclato (che è poi quello che conta), i guadagni per i Comuni e, di conseguenza, i servizi finali per l'utenza. "La raccolta della carta dovrebbe essere fatta porta a porta, si capisce bene il perché - commenta a Dossier il consigliere capitolino di Europa Verde Nando Bonessio - solo in questo modo si riuscirebbe a controllare maggiormente la qualità del materiale differenziato". Specie se la raccolta stradale è quella che stiamo vedendo da anni a questa parte.