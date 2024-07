A Roma cresce la raccolta della carta di 3.600 tonnellate. Nel 2023 il quantitativo è cresciuto dell'1,5%. A dare il dato è Comieco, il Consorzio nazionale per la raccolta e il recupero degli imballaggi durante il rapporto annuale presentato proprio nella Capitale. Si sottolinea però che Roma ha ancora un potenziale stimato di raccolta di 80.000 tonnellate/anno, così come ci sono ampi margini di miglioramento sul fronte della qualità della raccolta. Qualità che è fondamentale per il funzionamento della filiera.

Come funziona il sistema di raccolta

Ama infatti, come spiegato in questo articolo pubblicato da Dossier, guadagna 30 euro a tonnellata dalla carta che raccoglie e vende alle piattaforme addette al recupero, ma potrebbe ottenerne circa il doppio, se solo non pesassero in bilancio i costi, ingenti, per pulirla. Perché differenziare non è solo una buona pratica per l'ambiente, lo è anche per le casse dei Comuni e delle loro partecipate. Da una raccolta di qualità derivano meno costi di trattamento e più introiti dai consorzi.

In estrema sintesi, il sistema funziona così: la municipalizzata si occupa di svuotare i secchioni e di vendere la carta raccolta a impianti terzi che andranno a pulirla, trattarla e poi avviarla a riciclo, tramite Comieco, principalmente nelle cartiere. Una tonnellata di carta da utenze domestiche costa circa 60 euro, da utenze non domestiche circa 130. Questo però se si tratta di materiale in cosiddetta prima fascia qualitativa (le fasce in totale sono quattro), ovvero di materiale dove altre frazioni presenti non superano il 3% del totale. Più la carta è pura, più viene pagata da chi è deputato a riciclarla. E i costi sostenuti da Ama per farla pulire da quegli stessi impianti dove il consorzio la va poi a ritirare pressata, pesano non poco sul guadagno finale.

I dati nazionali

Tornando al rapporto Comieco, in Italia la raccolta è cresciuta di quasi il 3% rispetto al 2022 e raggiunge la quota record di oltre 3,7 milioni di tonnellate. Un andamento che si riflette positivamente anche sul tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici che arriva al 92,3%, in netto anticipo sugli obiettivi UE al 2030 (85%). I dati mettono in evidenza la solidità del sistema di raccolta e riciclo: un "alveare" di cui fanno parte i Comuni, i gestori dei servizi ambientali, la filiera del riciclo di carta e cartone e i cittadini che con il loro impegno hanno conferito mediamente circa 64 kg ciascuno, un risultato mai raggiunto in precedenza. Risultato record anche per il sud che raggiunge in media i 50 kg/ab.