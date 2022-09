Un milione e mezzo a municipio per realizzare la città dei 15 minuti: "Tassello dopo tassello rigeneriamo la città"

Quindici progetti, uno per ciascun municipio. La giunta Gualtieri ha approvato la delibera che punta a ricucire il tessuto urbano con piazze, collegamenti ciclabili, isole ecologiche, centri polifunzionali. Interventi diffusi in tutta la Capitale, decisi insieme agli enti di prossimità, per puntare alla rigenerazione di quindici “ambiti territoriali”.

Attenuare la differenza tra centro e periferia

“Tassello dopo tassello cerchiamo di dare corpo alla nostra idea di città rigenerata e di prossimità, dove il sociale, la cultura, l’ambiente, possano integrarsi a vicenda” ha spiegato il sindaco, nel corso della conferenza stampa che si è svolta in Campidoglio. Ogni ambito territoriale, contempla un insieme di operazioni che contribuiscono alla sua rigenerazione. In questo modo comincia a prendere forma, il programma incentrato sulla “città dei 15 muniti”: attraverso altrettanti progetti previsti “per avvicinare i servizi ai territori ed alle persone”. E per riuscirvi, “in coerenza con altri percorsi già avviati”, ha ricordato Gualtieri citando la recente apertura della Vaccheria nel municipio IX e della scuola Mazzacurati nel XI, si lavora “per attenuare la differenza tra centro e periferia”.

Un masterplan per ogni municipio

“Per ricucire Roma dalle periferie al centro è necessario un grande piano di rigenerazione urbana, coerente con i bisogni e le vite delle romane e dei romani” ha premesso l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, “si tratta di mettere in campo opere pubbliche da realizzare in ogni singolo municipio”. Sul piano operativo, ad oggi la collaborazione tra i municipi, i dipartimenti e gli assessorati capitolini, ha permesso di individuare i 15 ambiti di intervento.

Il prossimo step prevede la redazione di 15 masterplan, ciascuno dei quali serve a costruire “una proposta unitaria di riqualificazione degli spazi compresi nell’ambito”, utile a risolvere le criticità e le problematiche segnalate dai municipi. In vista di questa proposta l’amministrazione ha previsto di stanziare 22,5 milioni di euro, vale a dire un milione e mezzo a municipio.

La città del futuro

“In questi 10 mesi già abbiamo fatto molto, in tema di servizi guadagnati dove servono, come nei casi citati della Vaccheria e della scuola di Corviale, ma abbiamo anche gettato le basi della città dei 15 minuti del futuro. In tantissimi progetti del PNRR ci sono interventi che verranno realizzati nelle periferie, parliamo di asili nido, biblioteche, le infrastrutture sanitarie, le opere per il trasporto pubblico - ha spiegato Andrea Catarci, l'assessore capitolino alla partecipazione ed ai servizi per la città die quindici minuti - Con questo progetto intendiamo mettere nero su bianco il lavoro dell’attività centrale in collaborazione con i municipi, che hanno indicato le aree, gli ambiti territoriali”.

Gli interventi previsti

Gli ambiti territoriali individuati, appena approvati oggi con la delibera di Giunta, consentiranno di creare un'isola ecologica a Prato Falcone, nel I Municipio; di completare la pedonalizzazione, delle piazze centrali del Villaggio Olimpico e la riqualificazione delle sue aree verdi, nel II Municipio. Permetterà di creare un polo culturale al Tufello e di riqualificare l’area verde del parco Tozzi e dell'ex Casa del Popolo a Settecamini (IV municipio); la riqualificazione di vari spazi urbani a La Rustica (municipio V); una pista ciclopedonale tra Colle del Sole e Colle degli Abeti (municipio VI); piazze verdi a Gregna Sant’Andrea (municipio VII) ed interventi per migliorare la viabilità (camminamenti pedonali ed allargamenti marciapiedi) a Valco San Paolo (municipio VIII). A Spinaceto, nel municipio IX, è prevista la riqualificazione del centro polifunzionale di largo Cannella. Sono previsti interventi ad Ostia Antica, alla Magliana per quanto riguarda largo Collodi (municipio XI); la riqualificazione ddi strade e parcheggi a Monteverde vecchio (municipio XII)ed una ciclabile a Montespaccato (XIII). In via Casal del Marmo verrà realizzato un nuovo parcheggio ed un percorso ciclopedonale troverà spazio tra le vie di Labaro, nel municipio XV, dov’è prevista anche la realizzazione di un campetto sportivo e la riqualificazione di una pista ciclabile.