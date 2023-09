Decine di querce abbattute nel bosco. Monta la protesta: “Vogliamo accertare legittimità dei tagli”

Decine di cerri (Quercus cerris) sono stati abbattuti nel bosco “Macchia Grande” di Manziana. I tronchi sono rimasti per alcuni giorni sui sentieri dell’area verde, attirando l’attenzione di quanti, ora, chiedono di conoscere le ragioni di quei tagli.

L'ingente taglio di alberi

Ad accendere i riflettori sull’operazione, condotta all’interno di un’area che è anche un sito di importanza comunitaria (SIC) è stato il Gruppo d’intervento giuridico. L’associazione ecologista, il 18 settembre ha inoltrato “un’istanza di accesso civico” per ottenere informazioni sui provvedimenti che hanno portato al taglio boschivo che, secondo l’associazione, è ancora “in corso” nell’importante polmone verde.

Il bosco Macchia Grande, situato ad un chilometro dal comune di Manziana, si sviluppa si 600 ettari di terreni vulcanici, ad una quota di oltre 300 metri sul livello del mare. E’ lì che cresce una delle foreste più importanti di farnetti e soprattutto di cerri. E sono stati proprio questi ultimi alberi, della famiglia delle querce, ad esser passati sotto l’azione delle motoseghe. Per capire per quale motivo sono partiti gli abbattimenti, occorre fare un passo indietro di qualche settimane, con l'obiettivo di capire il contesto in cui è maturata la decisione dei tagli.

Gli alberi caduti sulla strada

Alla fine di agosto in via Lazio, strada che perimetra il bosco, sono caduti due alberi causando anche una temporanea chiusura stradale. In quella circostanza il Comune ha disposto che l’università che ha in gestione l’area, effettuasse una “valutazione professionale sulla stabilità delle alberature lì presenti e la successiva esecuzione degli interventi di messa in sicurezza (abbattimenti o potature) delle piante o parti di esse a rischio schianto”. L’università ha pertanto affidato ad un professionista l’incarico di effettuare una “analisi visiva speditiva su piante di cerro ubicate nelle fasce boschive prospicienti Via Lazio”. La conseguenza è stato l’abbattimento dei cerri su cui, l’associazione ecologista, chiede chiarimenti. “Si ignorano le risultanze della 'analisi visiva speditiva' e l’eventuale rilascio di autorizzazioni, ma i lavori di taglio boschivo sono stati rapidamente avviati e appaiono piuttosto ingenti” ha fatto notare Stefano Deliperi, presidente del Gruppo d’intervento Giuridico, preoccupata proprio per la consistenza degli abbattimenti.

Una zona di pregio naturalistico

L’area boschiva di Manziana, al cui interno sono presenti anche cerri monumentali che raggiungono 4 metri e altezze vicine ai 40, oltre ad essere un SIC è anche soggetta a vincoli ambientali e, cosa non meno importante, rientra in una zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi dele direttiva europea sulla tutela dell’avifauna. “Ogni intervento non finalizzato alla gestione naturalistica dev’essere assoggettato alle preventive procedure di valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A.)” ha sottolineato Deliperi. In sostanza è chiaro perché sia stata richiesta questa "perizia", causata dal crollo di due alberi, mentre non è chiaro se prima del taglio siano state ottenute le necessarie autorizzazioni.

Il Gruppo d’intervento giuridico, quindi, “auspica rapidi accertamenti sulla legittimità o meno di così ampi tagli boschivi in un’area di demanio civico di grande rilievo naturalistico e ambientale”. Un auspicio comune anche ai tanti cittadini che frequentano il prezioso polmone verde di Manziana.