Quattro zampe, dalla fiera il Campidoglio lancia un appello: “Visitate i nostri canili”

Roma Capitale è presente con un proprio stand al “quattrozampeinfiera”, l’appuntamento dedicato ai quadrupedi domestici che, sabato 24 e domenica 25, è organizzato nello spazio della Fiera di Roma.

Oltre al gazebo, all’interno del quale rilanciare le campagne sostenute dall’amministrazione a favore del benessere animale, il Campidoglio ha voluto fisicamente prendere parte all’evento con una propria delegata, l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, presente sul “red carpet” al taglio del nastro dell’evento fieristico.

Il benessere degli animali

“Un ringraziamento particolare a Quattro Zampe – ha commentato Alfonsi - per l’invito e per l’opportunità di portare e condividere nel nostro stand l’esperienza dei canili e dei gattili di Roma Capitale, così come di raccontare le azioni che stiamo realizzando per prenderci cura degli animali di Roma e per garantire loro il diritto al benessere”. Un obiettivo, quest’ultimo, da cogliere anche attraverso la nomina di un apposito garante degli animali. Una figura a lungo attesa, e richiesta dall’assemblea capitolina nel 2022, che finalmente è stata individuata e che sarà ufficializzata dopo il formale atto di giunta.

Le campagne contro abbandono e maltrattamenti

“La nostra Amministrazione ormai da tempo sta portando avanti, insieme alle associazioni, un lavoro capillare di accoglienza e di cura, così come di promozione delle adozioni responsabil - ha proseguito l’assessora Alfonsi che ha ricordato –Tra le tante campagne che abbiamo realizzato, voglio ricordare in particolare quella sostenuta da Licia Colò contro l’abbandono e quella per incentivare l’adozione da canili e gattili di animali anziani”.

L'appello alle adozioni

La fiera è stata l’occasione anche per rivolgere un appello ai romani che la visiteranno. A loro l’assessora si è rivolta, chiedendo di andare “nelle nostre strutture a conoscere i nostri cani e i nostri gatti, che aspettano di trovare il calore di una famiglia. Vi aspettiamo”. Strutture che, in particolare alla Muratella, saranno presto ampliate e potenziale grazie ad un atteso intervento che porterà, a Roma, anche il primo pronto soccorso veterinario pubblico aperto h24.