Il quartiere dove non c’è nemmeno una fontanella pubblica

Quarantamila residenti e neppure un “nasone”. Succede alla periferia sud orientale della città, a Morena, nel municipio VII. A differenza di quanto accade nel resto di Roma, chi abita lì non ha la possibilità di fruire neppure di una fontanella pubblica.

Un quartiere senza fontanelle

La questione è stata affrontata dal municipio VII che, in maniera unanime, ha votato un provvedimento. Si chiede al dipartimento capitolino di attivarsi per realizzare quattro fontanelle in punti che, l’amministrazione di prossimità, ha già individuato. Uno si trova in via di Sette Metri, all’angolo con il Fontanile Anagnino, e su questo nasone “c’era stato già il parere positivo di Acea” si legge nel testo passato al vaglio dell’assemblea consiliare.

Altri nasoni andrebbero installati via Pazzano, un terzo in via Decollatura, adiacente “la ciclabile della Patatona”. Ed un ultimo nei pressi del mercato settimanale di via Scalea, all’angolo di via Casale Agostinelli perché, neppure lo spazio mercatale, ha finora avuto a disposizione una fontanella pubblica.

La richiesta di installare dei dispositivi per la fornitura pubblica d’acqua potabile, non è in realtà nuovo. Una precedente richiesta, si legge sempre nell’atto votato in consiglio, risale infatti al 2013. Ma non è neppure stata la prima. “Ricordo che già all’epoca del sindaco Veltroni venne avanzata la richiesta d’installare una fontanella a Morena” ha ricordato Pasqualina Cocciolo, la presidente della commissione lavori pubblici del municipio VII.

L'assenza di spazi verdi e marciapiedi

Ma perché un quartiere con 40mila anime non ha, fino ad oggi, potuto disporre dell’ “acqua del sindaco”? “Chi abita a Morena è fortemente penalizzato dalla mancata attivazione del PRINT che potrebbe risolvere alcuni problemi urbanistici. Non c’è solo la questione delle fontanelle – ha spiegato consigliera Cocciolo (PD) – mancano del tutto anche gli spazi verdi pubblici, molte strade sono prive di marciapiedi e ci sono addirittura delle zone prive del servizio di raccolta delle acque meteoriche”. Perché accade?

“Molti credono che Morena abbia questi problemi perché è sorta abusivamente. E’ vero solo per una parte, quella dei lotti, sul confine con Ciampino. Il resto però è stato realizzato come previsto dal piano regolatore, con il versamento degli oneri di compensazione al Comune. Solo che poi - ha concluso la presidente della commissione lavori pubblici – il Comune non ha realizzato i servizi attesi”. Tra questi ultimi figurano le quattro fontanelle che, in maniera trasversale rispetto agli schieramenti politici, gli eletti in municipio X stanno chiedendo di realizzare.