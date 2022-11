La quarta dose in un video sui social: due dottoresse sotto attacco no vax con minacce di morte

Un video sui social: due dottoresse - una nelle vesti di paziente - l'altra in servizio, protagoniste della quarta dose. Sorrisi, leggerezza e il messaggio rilanciato tramite instagram. Pubblicato due giorni fa il video è diventato bersaglio dei no vax. "Siamo profondamente amareggiate per il bombardamento di offese e minacce di morte che abbiamo ricevuto a seguito del video sulla vaccinazione per il COVID- quarta dose", dichiara Marta Marziali, specialista cardiologo del SSN, ASL RM2, nonché consigliera municipale della lista Calenda nel III municipio.

Durante la quarta dose del vaccino COVID effettuata presso lo studio di medicina generale del suo Medico di famiglia Monica Calcagni, medico vaccinatore e ginecologa influencer (nota come la ginecologa di Tik Tok), ha realizzato un video (reel su instagram) per mostrare che la vaccinazione vada fatta con serenità. Il video, visualizzato in poco meno di 2 giorni da 155.000 utenti social ha ricevuto numerosi messaggi con auguri di

morte e complicanze diretti alle due dottoresse. Le stesse, nel delirio no vax, vengono accusate di aver ricevuto da parte case farmaceutiche denaro per promuovere ed effettuare la vaccinazione.

"Ad oggi ho effettuato personalmente circa 1500 vaccinazioni dall’inizio della campagna vaccinale, senza alcuna complicazione- dichiara la dottoressa Calcagni- Io ho tre figli che ho vaccinato e la collega Marziali ne ha 4, tutti regolarmente vaccinati per il COVID. Abbiamo mostrato con il nostro impegno ed esempio di credere nella campagna vaccinale, peraltro condotta in maniera eccellente nella Regione Lazio. Anche la collega Marta Marziali è stata medico vaccinatore per le USCAR ed il servizio domiciliare della ASL, perché crediamo nella scienza e che il vaccino abbia permesso di superare la fase pandemica".

"Alla luce dei numerosi messaggi con auguri di morte e complicanze, anche in tutela dei nostri familiari, procederemo con azioni legali nei confronti degli autori con denuncia alla polizia postale", concludono le due dottoresse.