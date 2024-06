Secondo il censimento del Comune ci sono oltre 2.200 senza dimora a Roma

Sono stati resi pubblici i risultati della Notte della Solidarietà del 20 aprile, un censimento (indicativo, ma non esaustivo) dei senza dimora che vivono nell'area dell'anello ferroviario di Roma. In totale sono state rilevate 2.204 persone: quasi il 18% è di nazionalità italiana.

Il censimento dei senza dimora a Roma

La seconda edizione della Notte della Solidarietà si è svolta il 20 aprile. Una squadra di quasi 2mila volontarie e volontari, arruolati dal Comune di Roma, ha battuto 407 punti di rilevazione, di cui 338 aree urbane, 48 strutture notturne, 19 settori fluviali e due pertinenze ospedaliere. Un censimento, in collaborazione con l'Istat, che ha preso in considerazione le persone senza dimora nell'area dell'anello ferroviario, oltre alle stazioni Roma Ostiense, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana e ad alcune zone del X municipio. Il risultato è che a Roma, secondo il censimento del Comune, vivono attualmente 2.204 persone senza dimora.

Dove si trovano

Di queste, 948 si trovano nelle aree urbane, 1.186 sono state raggiunte nelle strutture di accoglienza, 70 nelle aree come sponde del Tevere e ospedali. Delle 338 aree prese in considerazione, in 204 sono stati trovati clochard. Dieci le aree con maggiore presenza, mentre in 134 settori non ne sono stati trovati.

Oltre l'80% sono uomini

Il censimento promosso dall'assessorato alle politiche sociali insieme ad Istat, consegna anche l'identikit di chi a Roma vive prevalentemente in strada o nelle strutture di accoglienza. L'82,7% sono uomini tra i 40 e i 49 anni. Le donne il 16,6% del totale, percentuale che si dimezza tra chi vive sul greto del fiume e si impenna (25%) tra coloro che trovano rifugio nelle strutture di accoglienza notturna. In generale, l'età media tra uomini e donne è di 45,8 per chi vive prevalentemente in strada ("street homeless"), sale a 53,2 per gli ospiti delle strutture notturne. Significativa la presenza della fascia tra i 25 e i 39 anni: il 31,3% vive nelle aree fluviali.

Prima gli italiani

A livello di nazionalità, al primo posto c'è l'Italia con il 17,5% degli "street homeless" e il 23,6% di chi passa la notte nelle strutture. Poi Romania (20,1% di chi sta in strada, la metà nelle strutture), Somalia, Marocco con percentuali che non arrivano al 6%. Il dato aggregato per aree geografiche indica una presenza importante di europei orientali.

L'accesso a cure e farmaci

Difficile l'accesso alle cure e ai farmaci per chi vive prevalentemente in strada. Meno del 10% degli "street homeless" ci è riuscito, a fronte del 20,2% di chi dorme nelle strutture. Chi è stato trovato in strada ha dichiarato per il 37,1% di aver avuto accesso alla doccia e il 23,1% ai pasti e altri generi di conforto, in maniera sorprendentemente più ampia rispetto agli ospiti dei centri.

Funari: "Sono persone, non un problema di decoro"

"Quello della Notte della Solidarietà è un percorso che oggi segna una tappa molto importante - ha commentato l'assessora Barbara Funari -. Ci tenevamo a dare un ritorno, per avere un dato che aiuti a trovare la strada migliore per descrivere la realtà di chi spesso vive troppo ai margini e viene messo in campo in una narrazione legata solo al decoro. Con la Notte della Solidarietà abbiamo ribadito con forza che chi vive per strada sono persone e non un problema di decoro. È un fenomeno la cui complessità non accetta una risposta standardizzata per risolvere il problema. Diventiamo efficaci quando andiamo a supportare queste persone insieme anche ai servizi sanitari e alle associazioni. Da questo dato partiremo con un ulteriore percorso da fare insieme".

"Nessuna invasione"

L'assessora ha poi tenuto a sottolineare che "non c'è nessuna emergenza a Roma, nessuna invasione o criticità legata ai senza dimora. È una realtà - ha proseguito - che ci deve muovere per impegnarci tutti, a partire da normative che a livello nazionale devono aiutare di più i permessi di ingresso per i richiedenti asilo. Il mio appello è che Comune di Roma e Regione Lazio lavorino insieme per aprire la possibilità a più enti del terzo settore e trovare i numeri idonei all'accoglienza".

I Cpr per clochard

Funari ha attaccato la proposta di legge parlamentare firmata da Federico Mollicone (FdI) che prevede l'apertura di hotspot in aree esterne alla città, presidiate dalle forze dell'ordine: "E' come fare dei Cpr per i senza dimora - le parole dell'assessora - . Ma bisogna sapere che il 18% di loro sono italiani. Non è così che si risolve il problema. Chi vive per strada molto spesso non lo fa per scelta. Se tutte le istituzioni insieme fanno la loro parte, potremmo sicuramente garantire una maggiore accoglienza".