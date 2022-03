La raccolta differenziata non cresce (anche) perché i romani non la fanno I dati, amari, dell'Agenzia per la qualità dei servizi pubblici locali parlano chiaro: più della metà degli intervistati separa i rifiuti "solo qualche volta"

Immagine d'archivio

Caro sindaco, abbiamo un problema. Nessun piano industriale o impianto di ultima generazione o buona pratica da diffondere sul territorio basterà per risolvere la questione rifiuti e portare la raccolta differenziata (oggi ferma al 46 per cento) a percentuali degne di una Capitale europea, perché i romani la raccolta differenziata semplicemente non la fanno. Vogliamo essere meno severi? La fanno in pochi, troppo pochi. Sono i numeri a dirlo, non chi scrive.

"A casa sua viene fatta la differenziata?", alla domanda dell'Agenzia per la qualità dei servizi pubblici locali, una delle tante poste per inquadrare il livello generale di igiene urbana in città, il 50,6 per cento degli intervistati ha risposto che la fa "a volte". La metà del campione divide le frazioni di rifiuti correttamente quando gli è più comodo farlo, e comunque non in maniera sistematica. Quando capita insomma. Il 12 per cento poi non la fa mai. Parliamo della raccolta stradale, quella che richiede di dividere i rifiuti a casa - carta, plastica e metalli, vetro (dove ci sono le campane), organico (dove ci sono i cassonetti marroni) - e di buttarli poi nei secchioni giusti, ognuno contrassegnato con un diverso colore corrispondente al tipo di materiale.

Va un po' meglio per la raccolta porta a porta, ma considerando che nel caso specifico il servizio è fatto appositamente per intercettare le diverse frazioni e che i sacchetti te li vengono a prendere a casa (lo sforzo è minimo quindi), i numeri sono comunque sconfortanti. Tra gli intervistati serviti dal pap il 25% separa i rifiuti "a volte". Un servizio completamente inutile quindi per un quarto degli utenti. Se l'errore è alla fonte, gli operatori Ama che passano a vuotare i bidoncini finiscono per lavorare a vuoto conferendo un tot quantitativo di carta, per dire, che però contiene plastica o resti di cibo.

È interessante in questo senso guardare anche lo storico delle risposte. Se tra il 2017 e aprile 2021 la percentuale dei "differenziatori saltuari" stava sempre sotto il 20%, l'impennata è appunto tra aprile e ottobre 2021, quando raggiunge addirittura il 55%. Un quadro figlio, si dirà, di uno scontento generale rispetto a un servizio di raccolta che fa acqua da più parti.

Le continue emergenze rifiuti con i classici ritardi nella raccolta costringono i cittadini, anche i più volenterosi, a buttare i sacchetti sui marciapiedi. A loro volta i netturbini non riescono più a separarli e li buttano tutti insieme. E allora il pensiero è "cosa la faccio a fare". Se poi dall'altra parte l'amministrazione comunale sono almeno 10 anni che non interviene seriamente per disciplinare il settore e aggiornarlo sul piano tecnologico, è fin troppo facile comprendere la frustrazione di chi non ha più voglia di impegnarsi. Comprendere, ma non giustificare. Fare la differenziata a casa e conferire correttamente è il primo anello della catena, se salta quello salta tutto il resto.

Tra gli obiettivi di medio termine quindi consigliamo a Gualtieri di inserire anche: come restituire ai romani il senso civico perduto. Per apprezzare cambiamenti significativi della raccolta differenziata potrebbero servire anni, nel frattempo però il cittadino deve tornare a fare la sua parte. E in questo senso, laddove ambientalismo e senso civico non siano innati, potrebbe servire far partire al più presto delle premialità per chi fa il suo dovere. La cosiddetta "tariffa puntuale" di cui tanto si parla da secoli è attiva in diversi Comuni d'Italia e funziona. Chi più differenzia meno paga. Banale ma di quasi sicuro effetto. Idem per le multe. La normativa comunale prevede sanzioni per i conferimenti scorretti, ma il personale Ama già scarseggia per raccogliere i rifiuti, figuriamoci per pizzicare i pigri della differenziata. Il risultato è nei dati appena commentati, davvero amari.