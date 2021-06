A Roma servono 9 anni e un mese di stipendio per comprare casa

Per pagare una casa a Roma servono 9 anni e un mese di stipendio. In media, in Italia, sono necessarie 6,6 annualità. Sono alcuni dei dati emersi dall'analisi condotta dall'Ufficio studio del Gruppo Tecnocasa sulla base di dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato di circa 85 metri quadri, raccolti dalle agenzie affiliate nelle grandi città e rilevati a gennaio 2021, e sulle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendente (al netto dei dirigenti).

Roma è la seconda città più cara dopo Milano dove di annualità ne servono 12,1. Al terzo posto Firenze con 8,6 annualità. La città dove servono meno annualità di stipendio è Genova, 3,3. Pur essendo una delle città più care, nel 2020 a Roma è più economica rispetto al 2010 quando per acquistare una casa servivano 13,5 annualità, più di Milano che era ferma al 12,7.

A livello nazionale, il confronto a distanza di dieci anni, la differenza è stata consistente: infatti si è passati dalle 8,8 annualità nel 2010 alle 6,6 del 2020. In questo lasso temporale, come scritto, per comprare casa a Roma occorrono 4,4 annualità in meno mentre a Milano solo 0,6.