La Roma Lido ora rischia l'interruzione fino ai lavori di risanamento

Il treno esplosivo sulla Roma Lido e i cavi dell'alta tensione saltati hanno fatto il giro del web. Una figuraccia, l'ennesima, per la città e i suoi trasporti per un'infrastruttura da sempre segnalata come una delle peggiori, se non la peggiore, del paese. Entro giugno la gestione passerà alla regione. Nel frattempo la ferrovia concessa è ancora in mano ad Atac i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare la circolazione e restituire al litorale il suo trenino. Al momento la circolazione è interrotta tra Piramide ed Acilia, tratta su cui sono attivi i bus sostitutivi.

L'Atac non si è pronunciata sulla riapertura. Il rischio di uno stop prolungato però è paventato dall'assessore ai trasporti in regione Lazio Mauro Alessandri: "Comunico da subito che convocherò ATAC per avere una relazione dettagliata sugli accadimenti odierni ed esigerò il massimo impegno affinché tutti i lavori necessari vengano effettuati nel minor tempo possibile". E ancora: "Proporrò altresì l'istituzione di una commissione di inchiesta tra tecnici del Ministero, della Regione e di Atac che non si limiti all’accaduto ma valuti l’opportunità di interrompere immediatamente la linea al fine di realizzare i lavori di risanamento e/o sostituzione canalone porta cavi (euro 9,0 milioni), rinnovo dell’’armamento dell’intera tratta compresi deviatoi (euro 40,0 milioni), potenziamento e risanamento della linea elettrica di contatto (euro 14,0 milioni) per un totale di 63 milioni di euro. Quanto accaduto oggi non deve ripetersi mai più".

L'assessore ai trasporti e vicesindaco Pietro Calabrese: "Ci aspettiamo che vengano eseguiti subito i lavori straordinari per riparare il danno di oggi alla rete elettrica. Ciò che è successo è grave, serve intervenire immediatamente per garantire la continuità del servizio, che non tanto Atac quanto qualsiasi altra azienda non può garantire solo con manutenzioni ordinarie. Ma non si può neanche pensare di mantenerla in esercizio con interventi di manutenzione straordinaria. La Roma Lido è da rifare completamente. Preservare l'attuale assetto dell'infrastruttura è comunque del tutto insufficiente per l'utenza. La soluzione sta nel progetto che abbiamo proposto lo scorso anno alla Regione Lazio, e recentemente anche al nuovo Ministro Giovannini, realizzabile in pochi anni: la trasformazione della linea in metropolitana di superficie, con diramazione da Acilia all'aeroporto di Fiumicino. Il che vuol dire la totale ristrutturazione di tutta l'infrastruttura esistente, e l'acquisto di treni nuovi (ne abbiamo previsti almeno 31) per garantire frequenze di esercizio coerenti con una domanda di trasporto fra le più alte di tutta la città".

Spiega inoltre Calabrese: "Il progetto lo abbiamo inserito nella proposta di Roma Capitale per il Recovery Fund che abbiamo presentato al Governo ad agosto, anche perché realizzabile entro la relativa scadenza al 2026. Sappiamo che la Regione Lazio ha fatto altrettanto nella sua proposta di dicembre, pertanto siamo certi che esistano tutte le condizioni politiche per convenire assieme questo obiettivo, al riparo dalle solite polemiche che specialmente su altri temi hanno contraddistinto le due amministrazioni negli ultimi anni, e che certamente non interessano ai cittadini di quel quadrante, per i quali invece un risultato del genere sarebbe il miglior cambiamento anche in considerazione di cosa la città riuscirà a realizzare se non proprio per il prossimo Giubileo, al massimo per l'anno seguente, come da regole imposte dalla Comunità Europea sull'impiego delle risorse del Recovery".

Il caso finirà in parlamento. Luciano Nobili deputato di Italia Viva su facebook scrive: "È gravissimo quanto accaduto sulla Roma-Lido all'altezza di Tor di Valle.Dov'è la manutenzione che spetta ad Atac?. Cosa deve succedere ancora per evitare che l'uso del trasporto pubblico a Roma sia un rischio costante per la propria incolumità? E menomale che la sindaca Raggi rivendicava questa società come modello per il pubblico. Servono immediate spiegazioni e immediata individuazione delle responsabilità. Nel mio ruolo di capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera mi farò promotore di un'interrogazione su questo stillicidio".