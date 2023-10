La qualità della vita secondo i romani: sufficienza per i taxi, rifiuti sempre peggio, trasporti ancora male

La qualità della vita nella Capitale, secondo chi la abita, è più che sufficiente. Ma permangono grosse criticità e ne emergono di nuove. E’ questo, in estrema sintesi, ciò che emerge dal rapporto annuale che l’ACoS sta in questi giorni divulgando.

La qualità della vita nella Capitale

In un corposo volume, ricco di grafici e tabelle, l’agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, ha pubblicato il punto di vista degli oltre 5mila romani intervistati, tra dicembre 2022 ed ottobre 2023, nei 15 municipi della Capitale. Il giudizio sulla qualità della vita si conferma stabile rispetto a quello raccolto nel 2022, con un voto medio che si attesta sulla piena sufficienza (6,69) a fronte del 6,74 ottenuto l’anno scorso. E’ quindi confermato un trend che risulta positivo dal 2021.

I voti ottenuti dai vari servizi pubblici

La piena sufficienza, però, è il giudizio medio che i residenti hanno voluto attribuire alla qualità della vita a Roma. Ma è un dato che va analizzato. Quello che i cittadini sembrano apprezzare di più, sono i servizi culturali: i voti più alti, nell’indagine, li prendono i musei capitolini (7,5) l’Auditorium (7,3) le biblioteche comunali ed il bioparco (entrambe ottengono un lusinghiero 6,9). Alto è anche il voto che ottiene il PalaExpo, che raggiunge il 7.

Al di là dell’offerta culturale, gli oltre 5mila romani intervistati nei 15 municipi dimostrano di apprezzare il servizio di acqua potabile (7,2), la diffusione e la qualità garantite dalle farmacie comunali (7) e in misura un po’ minore i parchi e le ville (6,8). Fin qui i valori positivi che contribuiscono, probabilmente, a far credere che a Roma tutto sommato si viva in maniera dignitosa.

L’indagine, ancora una volta, segnala delle criticità. Alcune sono ormai radicate ed il giudizio dei romani raccolto dagli intervistatori di ACoS appare decisamente in linea con le cartoline che la Capitale, nel corso anche dell’ultimo anno, è riuscita ad offrire di sé. In una città nelle cui strade si ammassano cumuli di rifiuti, per non parlare dei marciapiedi che, in assenza di diserbo, si trasformano in giungle impenetrabili, la pulizia stradale si prende un 4,6. Stesso voto viene attribuito alla raccolta dei rifiuti che si conferma il servizio meno apprezzato anche quest’anno.

Rispetto al passato si registra invece il crollo d’un altro servizio che dovrebbe essere garantito da Ama: la gestione cimiteriale. Rispetto al 2022 il voto è crollato di un punto, passando da una sufficienza piena all’attuale 5,4. Ed anche in questo caso, le pagine della cronaca cittadina e le foto scattate nell’ultimo anno da Prima Porta al cimitero Laurentino, lasciavano presagire un crescente malcontento.

Sul piano del trasporto pubblico, l’insufficienza più grave è quella ottenuta dal servizio offerto da tram e autobus (5,6) mentre quello garantito dalle linee metropolitane ha sfiorato la sufficienza (5,9). L’unica promozione, un po’ a sorpresa, l’hanno ottenuta i taxi (6,3) che però sono anche il mezzo di trasporto pubblico meno impiegato dai romani.

Nella Capitale, comunque, si vive benino. Leggermente meglio che nella propria zona visto che, in questo caso, i residenti si mostrano meno soddisfatti. Ma davvero di poco e, tra l’altro, dove non te lo aspetti. I residenti del centro (municipi I e II) hanno la stessa percezione del proprio territorio, di quelli che vivono in alcune periferie (in VI ad esempio).

Ma è merito dell’amministrazione cittadina se a Roma si sta così bene? Non per i romani. La qualità della vita dipende de fattori di vario genere che vanno dalla relazione con gli amici a quella con i propri famigliari (ottiene un considerevole 7,51) ma anche dal lavoro fatto dalle istituzioni. Quella municipale, al riguardo, si prende un 5,23 e quella comunale un 5,6. Suonano come bocciature.