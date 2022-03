Come si vive a Roma? Ecco i municipi bocciati e promossi

Come si vive a Roma? Il voto medio è 6,13. Una sufficienza di misura quella concessa dai romani intervistati per la XIV indagine della Acos (Agenzia per la qualità del pubblici servizi della Capitale). Un campione di 5700 cittadini interpellati tra il 29 settembre e il 9 ottobre 2021 sui servizi pubblici forniti dall'amministrazione, presentata nella giornata di ieri in Campidoglio.

Bocciati rifiuti e trasporto pubblico, promosse farmacie comunali e servizi culturali (qui tutti i dati), sono da evidenziare delle differenze seppur lievi tra i diversi municipi. La soddisfazione più bassa è espressa dal municipio VIII (5,85). I più soddisfatti sono invece il I Centro storico (6,38), il VII Tuscolano (6,25) e il IV Tiburtino (6,22).

Esaminando la ripartizione territoriale dei voti medi per zone concentriche e per municipio, l'indagine fa notare una discreta omogeneità di valutazione con una sola vera insufficienza, quella appunto espressa dai cittadini del quadrante Garbatella-Ostiense, cui si aggiunge quella scarsa del XIV Montemario (5,96).

Queste due aree insieme condizionano inoltre negativamente la valutazione media della fascia periferica interna al Grande raccordo anulare (Gra), mentre le altre zone centrali e tutte le periferie esterne al Gra esprimono livelli di sufficienza piena.

Tornando al dato medio cittadino attribuito alla qualità della vita, 6,13, si tratta del terzo miglior risultato di sempre, che riporta la valutazione dei cittadini vicina a quella del periodo dal 2009 al 2012, in seguito al quale era rimasta a insufficiente fino al 2019 (5,3). Il risultato del 2021 registra praticamente l'aumento di un voto pieno rispetto al minimo storico (5,12), che risale al 2016.