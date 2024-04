Piani di zona, altri quattro trasformabili. Via libera all'affrancazione per 55mila romani

Il 28 dicembre 2023 era stata approvata una delibera di giunta che sanciva la trasformabilità di quattro nuovi piani di zona. Adesso la decisione è definitiva, ratificata anche dall'assemblea capitolina nell'ultima seduta d'aula. Ad oggi, quindi, diventano 35 i piani di zona nei quali i proprietari potranno affrancare gli immobili dal prezzo massimo di cessione e locazione, mettendo in vendita sul libero mercato l'unità.

Quattro nuovi piani di zona trasformabili

I piani di zona trasformabili dal diritto di superficie a quello di proprietà inseriti nell'ultima delibera firmata dall'assessore Maurizio Veloccia, sono Acqua Acetosa, Giardinetti, La Rustica e Settecamini. In totale circa 55mila persone coinvolte. "Un attesa di quasi vent'anni - commenta l'assessore - per poter diventare effettivamente proprietari delle case in cui vivono tantissime famiglie".

Quali sono i quartieri coinvolti

I quattro piani di zona fanno crescere la lista a 35. Due anni fa erano solamente 14. Con il passaggio da diritto di superficie a diritto di proprietà, i romani che vivono in questi 35 piani di zona possono decidere di affrancare l'immobile in cui vivono, liberandolo dal vincolo del prezzo massimo di cessione o locazione, stabilito dalla convenzione urbanistica siglata tra il Comune e chi ha costruito gli edifici godendo di contributi pubblici. Il prezzo massimo di cessione o locazione viene stabilito da una tabella, approvata dall'ente pubblico, che andrebbe rispettata nel momento in cui si decide di mettere sul mercato un appartamento ricadente in un piano di zona. Spesso non è stato fatto e questo, in diversi casi, ha portato a vertenze legali tra venditori e acquirenti, con richieste di risarcimento anche di centinaia di migliaia di euro.

Veloccia: "In due anni abbiamo innovato le procedure"

Dal 2021 a oggi "abbiamo riattivato le procedure di trasformazione in diritto di piena proprietà delle abitazioni coinvolte - ricorda Veloccia -, abbiamo completamente informatizzato le procedure relative alle trasformazioni e sono state aggiornate le stime dei valori venali delle aree per il calcolo dei corrispettivi di affrancazione e trasformazione dovuti per legge, con un risparmio importante per i cittadini. Si tratta di innovazioni che, nel loro insieme, costituiscono una piccola grande rivoluzione, attesa da tantissime famiglie che finalmente potranno acquistare le proprie case o, in alcuni casi, rivenderle senza il vincolo sul prezzo massimo di cessione".

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà concede la possibilità ai cittadini di affrancare l'immobile, tramite istanza online, dal vincolo del prezzo massimo di cessione o locazione

Tutti i piani di zona trasformabili

Fino a metà 2023, quando è stata approvata la prima delibera sui piani trasformabili della giunta Gualtieri, i piani trasformabili erano 14: Acilia, Casal Boccone , Casale del Castellaccio, Casilino, Dragoncello, Laurentino, Palocco, Serpentara II, Spinaceto, Tor De Cenci, Torraccia, Torresina, Torrevecchia II, Val Melaina. A giugno scorso, alla fine di un procedimento amministrativo e politico durato sei mesi, se ne sono aggiunti altri 17: Lunghezzina 1, Lunghezza, Malafede, Romanina, Spinaceto 2, Settecamini Casal Bianco, Muratella, Casal Fattoria, Casale Nei, Pisana Vignaccia, Madonnetta II, Tor Pagnotta, Torresina 2, Castelverde, Via Ponderano, Pian Saccoccia, Rocca Fiorita. Con questi quattro appena approvati, il totale sale a 35.

Nella delibera approvata nei giorni scorsi, inoltre, si decide anche che gli uffici dovranno aggiornare le stime dei valori venali nelle aree, per il calcolo dei corrispettivi di affrancazione e trasformazione. "In questo modo ci sarà un risparmio medio anche superiore a quello già ottenuto nel 2023 - ricorda Veloccia - che già si aggirava sul 35%".