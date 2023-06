Pup via Giulia, il “giardino barocco” perde consensi: al Mic e al Campidoglio chiesto un ripensamento

La lunga vicenda che fa da corollario al parcheggio interrato di via Giulia non è terminata. Il progetto del giardino barocco non è stato abbandonato. Ma per la sistemazione superficiale dell’area, la soluzione scelta sembra perdere quota.

I detrattori del giardino barocco

Nel giro di una settimana, in almeno un paio di circostanze, l'intervento è stato messo profondamente in discussione. Prima è arrivata una lettera aperta dell’ex soprintendente Adriano La Regina, affidata alle pagine de La Repubblica. Poi un appello lanciato, il 19 giugno, della sezione romana di Italia Nostra. La richiesta è praticamente la stessa: a chi indossa la fascia tricolore in Campidoglio, ed al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, viene invocato un repentino ripensamento ed un altrettanto rapido intervento.

Via Giulia non è un agro rurale

“Italia Nostra Roma ha già segnalato al Municipio, al Comune ed al Ministero la necessità di avviare un nuovo approfondito progetto che non sia la prosecuzione di un’idea confusa già in origine” si legge nell’appello firmato dall’associazione che fu di Giorgio Bassani ed Antonio Cederna “Sbagliato innanzitutto il metodo e poi il merito. ‘Erratica’ l’idea del ‘giardino’ con tutte le sue ‘nuance’ psicodrammatiche: Barocco, Segreto, invisibile e trasparente, racchiuso da muri e poi rivestito di edere. Su questo riquadro residuale della sublime città, come fosse una pezza di agro rurale, si sono sfrenati i più fervidi inventori: alberi, arbusti, cespugli e distese fiorite di prati; pergolati ospitano tavoli narranti di pregio architettonico. L’imbarazzo della Soprintendenza di Stato traspare ben evidente nel dover prescrivere una pavimentazione in materiali ecocompatibili adatti al ‘contesto naturalistico’ … a via Giulia”.

La ferita mai risanata

Di quel giardino “barocco”, i cui lavori erano dati per imminenti nel 2021, non è stato messo a dimora neppure un cespuglio. Doveva essere “uno spazio verde – aveva annunciato l’allora sindaca Raggi – con una vista panoramica oltre il Tevere e verso il Gianicolo, con lo sfondo dell'Orto Botanico”. E per l’allora presidente di municipio Sabrina Alfonsi avrebbe contribuito a “risanare una ferita che da almeno 10 anni deturpa il volto della Quinta di Via Giulia, uno dei luoghi di maggior valore storico e artistico della Roma rinascimentale”. Ma è proprio questo il punto che viene contestato, oggi che neppure un arbusto è stato ancora piantato.

Il ripensamento invocato

In forza del contesto di pregio in cui è inserito, il perimetro delimitato da via Giulia, via della Moretta, necessita di un “progetto di recupero urbano” o “di restauro urbano”, qualcosa cioè di cui “le aule delle scuole di architettura trasudano” tanto quanto “le strade della città storica sono orfane” ha evidenziato Italia Nostra. E poi c’è l’aspetto archeologico. Ci sono ancora “i muri e le architetture dello ‘stabulum’, le stalle degli aurighi augustei” che sono state rinvenute durante gli scavi e di cui si pone la questione della conservazione. Cosa ne faremo, ricopriamo e mettiamo sotto il tappeto?” si chiedono provocatoriamente nella sezione romana di Italia Nostra.

Insomma, ci sono temi per i quali vale la pena scomodare il parere del sindaco e del ministro. “Ma facciano presto” viene ricordato ai destinatari dell’appello. Perché nel frattempo i lavori, tesi a “riqualificare” il piano stradale ed il muro di cinta con i mattoni che, da troppi anni, fanno bella mostra di sé in quella “quinta” di via Giulia, progettata 5 secoli da Donato Bramante per il papa Giulio II.