Punto verde qualità Madonetta: il bando sul rilancio ancora non c’è, ma il PD è già spaccato

La stagione dei punti verde qualità, il programma che doveva garantire la manutenzione di parchi e giardini pubblici, si è formalmente chiusa. L’amministrazione in estate ha firmato la delibera con cui archivia quei progetti che, a causa dei concessionari inadempienti, è costato centinaia di milioni di euro. Ed ha deciso di lanciare una nuova modalità, basata sulla collaborazione tra pubblico e privato: i parchi urbani integrati. Solo che, già il primo progetto che doveva rappresentare una sorta di banco di prova, sta spaccando il partito democratico.

L'ex punto verde qualità della Madonnetta

La prima area su cui sperimentare il nuovo programma dei parchi urbani integrati è quella del parco della Madonnetta. Si tratta di uno degli ex punti verde qualità più controversi. Al centro di tante polemiche, di atti vandalici ed incendi, è stato revocato nel 2015 e da anni versa in condizioni di estremo degrado. E’ stato teatro anche della drammatica morte del sedicenne Riccardo Pica, inseguito da un uomo senza fissa dimora che occupava uno dei manufatti abbandonati del parco. Sull’ex punto verde qualità è da mesi pronta una delibera in giunta, di cui si conoscono anche i dettagli, che all’inizio di agosto sembrava pronta ad essere firmata ma che, invece, è rimasta nei cassetti. Quella delibera prevede di far leva su fondi privati per riqualificare tutto il parco. Ma è proprio questo un aspetto su cui, i democratici, non sembrano d’accordo.

Una ferita da rimarginare

Il PD, nel pomeriggio dell’11 settembre, ha organizzato un incontro pubblico ad Acilia proprio per annunciare cosa intenda fare con l’ex punto verde qualità della Madonnetta. L’assessore capitolino al patrimonio Tobia Zevi, che nei giorni scorsi ha incontrato anche la mamma di Riccardo Pica, ha riconosciuto che quello dell’ex PVQ rappresenta “una ferita che va rimarginata” . “Da troppo tempo è uno spazio chiuso che non è a disposizione dei cittadini e quindi vogliamo rilanciare questo spazio, ricostruendo un rapporto tra pubblico e privato”. Nel merito, l’assessore ha annunciato anche che il progetto “riduce le cubature” ed è quindi un progetto “verde e sostenibile”.

L'investimento richiesto al futuro concessionario

Restano però molte perplessità, che i residenti hanno più volte espresso e recentemente ribadito anche nelle chat di quartiere: vorrebbero investimenti volti a fornire servizi sociali per il territorio, più che attività finalizzate a garantire un business ai privati. Perché i privati, eventualmente interessati al rilancio di questo ex punto verde qualità, secondo la delibera che la giunta si appresta a firmare, dovrebbero spendere quasi 12 milioni di euro per rimettere in piedi il parco della Madonnetta. Per l’esattezza si parla di 11 milioni e 958mila euro iva inclusa. Solo 6 milioni e 695mila euro serviranno per bonificare e ristrutturare gli edifici che dopo gli incendi, le occupazioni e gli atti vandalici, sono quasi da ricostruire. Circa700mila euro invece sono destinati per il verde; 316mila euro per le demolizioni ed un’analoga somma per i parcheggi.

La scommessa da vincere

“Sul fatto che non ci siano imprenditori interessati a partecipare è la grande scommessa non solo della Madonnetta ma di tutto il programma dei parchi integrati e siamo pronti a verificare con il mercato – ha spiegato l’assessore Zevi a chi, durante l’incontro pubblico, sottolineava le difficoltà di realizzare quel progetto – se a valle ci dovessimo rendere conto che il calcolo fatto va rivisto, siamo pronti a farlo, sapendo che comunque è stato già fatto un lavoro molto profondo ed accurato”. Un lavoro che, se non ci saranno altri rincari nei costi dei materiali, fissa in quasi 12 milioni di euro l’investimento dei privati. Con la novità che, rispetto al passato, il potenziale concessionario non potrà fare affidamento sulle fideiussioni del Comune. Perché quell’opzione, che aveva portato al fallimento dei punti verde qualità ed all’esposizione di Roma Capitale con le banche, per i pagamenti non fatti dai privati, non è più prevista.

Il rilancio della Madonnetta spacca il PD

Tutti d’accordo? No. Nel PD locale c’è chi ha manifestato pubblicamente il proprio dissenso. E’ il caso di Raffaele Biondo il consigliere municipale che, ad inizio mandato con l’attuale capogruppo Margherita Welyam, non ha mai lesinato critiche al proprio partito. Nel suo intervento, oltre ad andare all’attacco del PD nel metodo scelto, quello dell’assemblea pubblica, perché “è inopportuno che si venga qui senza prima dei confronti nei luoghi deputati, visto che ci sono idee divergenti”. E la divergenza è anche nel merito visto “lasciare decidere al Mercato il destino di questo Parco”, rappresenti per il consigliere democratico, “un autogol”. L’auspicio è quindi quello di “un parco pubblico in cui gli interessi dei cittadini prevalgano su quelli dei privati”. Resta quella la sfida da garantire per tutte le aree verdi ed in particolare per il parco della Madonnetta per il quale si chiedono importanti investimenti privati. Il banco di prova è rappresentato dalla partecipazione dei privati al futuro bando. Ma prima bisogna approvare una delibera la cui firma, in giunta, si sta trascinando da oltre un mese.