Blitz di Gualtieri a Circonvallazione Ostiense: è partito il piano anti allagamenti

Giardinieri, volontari della Protezione Civile, operatori dell’Ama del Dipartimento lavori pubblici. Tutti a Circonvallazione Ostiense sotto lo sguardo del sindaco Roberto Gualtieri, presentatosi sul posto insieme alla neo assessora all’Ambiente ed ai Rifiuti Sabrina Alfonsi ed al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. E' il primo atto dell'annunciato piano anti allagamenti del Campidoglio.

La task force in azione

Sulla Circonvallazione e poi anche su via Ostiense, sono stati convogliati gli sforzi di questa task force per rimuovere foglie, disostruire tombini e caditoie, eliminare rifiuti dalle strade. In definitiva, per impedire gli allagamenti che puntualmente, dopo ogni pioggia, tendono a ripresentarsi in molti quadranti della città. “Finalmente un piano di pulizie integrato, dove le energie di Roma Capitale camminano insieme per pulire, prevenire e ridare attenzione alla città. Come annunciato e disposto dal Sindaco Roberto Gualtieri, si parte da Circonvallazione Ostiense con cui abbiamo supervisionato gli interventi da questa mattina” ha commentato il minisindaco Amedeo Ciaccheri.

Gli interventi avviati

L’intervento ha Circonvallazione Ostiense, ha fatto sapere l’assessora Alfonsi, ha riguardato lo “spazzamento, la potatura, il diserbo dei marciapiedi e la disostruzione delle caditoie”. In tal modo, ha elencato la ex presidente del Municipio I, “Servizio Giardini, Dipartimento Lavori Pubblici, AMA, Polizia Locale e Municipio” si sono messi “insieme al lavoro per riportare decoro e pulizia nelle nostre strade e giardini”. Saranno tredici le zone pià esposte al problema degli allagamenti,da Ostiense a Ponte Milvio, che saranno interessate a partire dal 4 novembre dall'intervento coordinato di questa sorta di task force. Un metodo che, ha spiegato il Campidoglio, “prevede prima il passaggio delle ditte che si occupano della cura del verde e delle aiuole, poi dell’Ama per la pulizia straordinaria delle strade, quindi delle ditte che si occupano della pulizia di tombini e caditoie”.

Verso il piano di pulizia straordinaria

L’iniziativa messa in campo, coinvolgendo tanti operatori e volontari, rappresenta “un segnale importante per tutto il quadrante e per l'intero VIII Municipio – ha concluso Ciaccheri – e preannuncia il programma di pulizia straordinaria disposto dal Sindaco Gualtieri che porterà avanti nelle prossime settimane su tutta la città e su tutto il nostro territorio”.