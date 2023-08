Gualtieri sulla crisi dei rifiuti: "Per l'apertura delle scuole sarà garantito il decoro"

"Questo che vedete è il modello di intervento integrato di fronte ai plessi scolastici per ripristinare pulizia e decoro. L'obiettivo è di intervenire su più di 1.000 scuole e ogni giorno, come in questo momento, ci sono tra gli 80 e i 90 interventi in parallelo. Tutti i giorni si puliscono una novantina di scuole, in modo da arrivare all'apertura dell'anno scolastico - i nidi che aprono prima e poi gli altri tipi di edifici - con una situazione di decoro di fronte alle scuole che non è uno spostamento dalle attività ordinarie ma è un'aggiunta". Lo ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri, a margine della sua visita all'Istituto 'Parco Flora', in via Giuseppe D'Avarna (municipio XII), dove ha seguito le operazioni di pulizia straordinaria previste dal piano scuole di Ama e Roma Capitale.

La crisi della raccolta rifiuti

Il primo cittadino rassicura i romani sulle condizioni di pulizia delle strade della città, dopo un'estate trascorsa per i cittadini tra immondizia sui marciapiedi e cassonetti strapieni. Il quadro, seppur in miglioramento rispetto al mese scorso, presenta ancora alcune criticità in più quartieri della città. Una parte dell'immondizia non raccolta è ancora a terra e in diverse strade cittadine i cassonetti emanano odori nauseabondi.

Nuovi mezzi in strada

Il nuovo direttore generale Alessandro Filippi, chiamato a luglio a sostituire il precedente Andrea Bossola, ha di recente annunciato l'arrivo di 70 mezzi sostitutivi. Ricordiamo che buona parte della crisi estiva della raccolta è stata determinata dalla scarsità di camion Ama circolanti, quasi il 50% sono rimasti fermi nelle officine per manutenzione.

"Come vedete - ha proseguito il primo cittadino della Capitale - è in corso l'attività di raccolta ordinaria ma, come avevamo annunciato con il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, l'azienda ha lanciato delle attività aggiuntive, che rimarranno poi permanenti, per le scuole e le consolari". E ancora: "Qui vedete tra l'altro - ha sottolineato Gualtieri - alcuni elementi particolari, l'attività di sanificazione dei cassonetti che diventerà gradualmente ordinario, che serve a ripulirli e a eliminare gli odori. Questa è la modalità integrata di gestione del diserbo, della pulizia, che nel 2020 la precedente amministrazione aveva tolto ad Ama, frammentato in tante competenze territoriali con risultati non positivi".

"Noi - ha ricordato - abbiamo cercato di imprimere un miglioramento ma era proprio il modello che non funzionava.

Stiamo quindi lavorando intensamente per riportare al coordinamento di Ama anche il diserbo. Ama lo sa fare benissimo perché lo ha sempre fatto storicamente".

La Lega attacca il sindaco

Sul tema rifiuti la Lega ha attaccato il sindaco proprio in queste ore. "Roma rischia l'emergenza sanitaria e Gualtieri non fa nulla. Mentre il sindaco inscena operazioni di Ama per la pulizia della città, la realtà è ben diversa: spazzatura ovunque, cassonetti colmi, al punto che se ne sono accorti pure i vip. La situazione è insostenibile dal centro alla periferia: Gualtieri dove sei?". Così il senatore leghista Claudio Durigon.

"Il sindaco Gualtieri adempia ai suoi doveri e applichi la legge: almeno riduca la Tari" tuona il consigliere leghista Fabrizio Santori. "Ama non funziona, la raccolta dei rifiuti è una vergogna Capitale, ma il Campidoglio si ostina a non applicare la riduzione dell'80%, che è prevista quando i contribuenti, tutti i romani, dunque, dal centro alla periferia, sono chiamati a pagare senza avere in cambio un servizio degno di questo nome".

"A Roma è allarme rifiuti. Serve un ulteriore potenziamento della raccolta rifiuti. Quanto messo in campo da Ama non è assolutamente sufficiente, con queste temperature c'è un rischio igienico sanitario molto serio. La Lega è disponibile a votare in Campidoglio qualsiasi documento necessario affinché la Capitale sia pulita. Questo è quello che si aspettano i romani che pagano la Tari più alta d'Italia. Non è ammissibile che i turisti vedano uno spettacolo indegno nel visitare una delle città più belle al mondo". Lo dichiara il coordinatore della Lega nel Lazio, Davide Bordoni.