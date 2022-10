Viabilità e decoro, terminato il maxi intervento di pulizia sulla vecchia tangenziale

Diserbo, pulizia stradale e decoro. Concluso stamattina, domenica 16 ottobre, l’intervento straordinario avviato ieri sul tratto di strada della vecchia tangenziale est da via Lorenzo il Magnifico a via Batteria Nomentana. Lavori che avevano, di conseguenza, posto la chiusura della strada al traffico veicolare: “L’intervento si è concluso con sei ore di anticipo rispetto a quanto stimato”, dice con una nota Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

"Stiamo facendo un grande sforzo per riportare il decoro in tutta la città - continua Alfonsi -, sono stata accolta con grande entusiasmo da parte dei residenti, che da anni attendevano un intervento di questa portata”.

Sul campo sono intervenuti uomini e mezzi del dipartimento Tutela ambientale, del Simu, di Ama, Acea, dell’ufficio Speciale Decoro e della Polizia locale di Roma Capitale. Quaranta le unità del Servizio giardini impiegate con soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tronciarami, escavatori e autoelevatori. Sedici i mezzi coinvolti e più di 250 metri cubi di materiale vegetale raccolto. Oltre al personale del dipartimento impegnato negli interventi di sfalcio delle aree verdi, di potatura e diserbo, il dipartimento Simu è intervenuto liberando oltre 110 caditoie e griglie. Dodici invece i punti luce ripristinati da Acea durante la notte.

“Ringrazio l'assessora Ornella Segnalini (Lavori pubblici) per il supporto che ha dato - conclude Alfonsi) -. Sempre di più in città gli interventi saranno congiunti e coordinati. I romani dovranno tornare a vedere interventi come questo".