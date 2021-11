Pulizia della città, i sindacati avvertono Gualtieri: “Servono 800 uomini e mille nuovi mezzi”

Strade pulite, libere da rifiuti, sporcizia e fogliame. Il neosindaco di Roma, Roberto Gualtieri, vuole ripulire la città entro Natale ed oggi presenterà il suo piano operativo per mantenere l’impegno preso nel corso della campagna elettorale. Una sfida non priva di ostacoli.

Pulizia della città, ad Ama risorse aggiuntive

Il Comune, così è emerso dall’incontro con i sindacati, assegnerà risorse aggiuntive ad AMA ma i rappresentanti dei lavoratori, che comunque hanno accolto l’invito dell'amministrazione a lavorare tutti assieme per restituire decoro alla città, hanno evidenziato la necessità “di un intervento strutturale di riorganizzazione dell'azienda”. L’amministratore unico, Stefano Zaghis, nominato da Virginia Raggi nel 2019, si è dimesso: il 14 novembre cesserà il suo incarico così i sindacati, da sempre critici sull’operato della dirigenza guidata dal manager pentastellato, chiedono un’inversione di rotta. A cominciare da personale e mezzi.

Ama, per pulire la città mancano uomini e mezzi

“Sul breve-medio raggio sono almeno 800 i lavoratori che dovrebbero colmare i deficit di organico di Ama. Per quanto riguarda invece il parco mezzi, per una disponibilità giornaliera di almeno il 90%, ne andrebbero acquistati almeno mille, comprendenti spazzatrici, mezzi a vasche e macchine cosiddette ‘madre’.” - ha sottolineato il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. Secondo un report del sindacato ad oggi la quota media giornaliera dei mezzi che sono utilizzabili è del 40% del totale, “anche perché il loro tempo medio di usura, data la conformazione di Roma, è inferiore a quello medio e si attesta intorno ai 4 anni”. Degli 845 nuovi veicoli previsti nel piano investimenti di Ama sono già su strada e operativi 102 compattatori e 50 mezzi a vasca leggeri (da 75 quintali), mentre sono stati già consegnati e opereranno in tempi brevi ulteriori 60 veicoli leggeri e 21 mezzi a vasca. Troppo pochi per far fronte al piano straordinario di pulizia della città.

Pulizia della città, i sindacati: “Servono 800 uomini e mille nuovi mezzi”

Su Ama c’è da lavorare e su più fronti. I sindacati avvertono il nuovo sindaco di Roma: “Il piano di spazzamento straordinario della città di Roma rappresenta un importante elemento di discontinuità, anche perché individua nel settore ‘strada’ le criticità da affrontare più urgentemente. Ben venga, si deve però lavorare presto e bene all’adeguamento dell’impiantistica, che costa alla collettività 170 milioni di euro annui, provvedere alle carenze di organico e di mezzi e attestarsi su percentuali realizzabili di raccolta differenziata”.



Già perchè la Capitale soffre ancora per il deficit impiantistico, quello le impedisce di essere autosufficiente: “E’ fondamentale – evidenzia il sindacalista – elaborare una visione che comprenda la chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio, e che non preveda percentuali di raccolta differenziata irrealizzabili”. Attualmente la differenziata a Roma è al 46%, cresciuta di appena tre punti nei cinque anni di amministrazione Raggi. “Secondo il nostro studio, nel prossimo biennio ci si dovrebbe realisticamente attestare intorno al 50%, curando anche la qualità del rifiuto differenziato, anch’essa cruciale”.