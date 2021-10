Pulizia della città, Ama è pronta e replica ai sindacati: "Nuovi mezzi e più personale"

Mentre in tutta la città procede la sostituzione dei 40mila cassonetti per la raccolta stradale con i nuovi colori per semplificare la differenziata, il Comune studia il piano straordinario per ripulire Roma. Il neo sindaco Roberto Gualtieri vuole strade linde e marciapiedi percorribili entro Natale. Ama e i suoi dipendenti sono chiamati ad uno sforzo straordinario.

Pulizia della città, l’allarme dei sindacati su Ama

Lo hanno confermato anche i sindacati che, muovendo dure critiche all’attuale dirigenza, quella scelta da Virginia Raggi e guidata dall’amministratore unico Stefano Zaghis, avevano lanciato l’allarme sulle condizioni dei mezzi a disposizione e sulle risorse umane insufficienti. “Oggi con il 60% di mezzi fermi, l’assenza di sbocchi adeguati e le condizioni di lavoro sempre più critiche, dall’organizzazione alla sicurezza, Ama si trova semiparalizzata e sottodimensionata” - il quadro fatto da Natale Di Cola, Cgil Roma e Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, Fp Cgil Roma e Lazio.

La replica di Ama: "Azienda in salute"

Uno scenario al quale la Municipalizzata ha voluto repentinamente replicare. “L’AMA di oggi è un’azienda con i conti in ordine, risanata e in salute, Questa situazione economico-finanziaria ha permesso di varare un Piano Industriale Pluriennale (2020-2024) imperniato sulla realizzazione di ingenti investimenti per un importo complessivo di 340 milioni di euro (50% per nuova impiantistica e 50% per innesti flotta e contenitori), dei quali 20 già utilizzati nel 2020 e ulteriori 80 messi a terra entro la fine di quest’anno” - ha fatto sapere l’azienda.

I nuovi mezzi di Ama per la pulizia della città

Gli investimenti sul parco mezzi, hanno specificato da via Calderon de La Barca, prevedono complessivamente l’acquisto di 845 nuovi veicoli: 459 mezzi leggeri per il servizio di raccolta differenziata porta a porta, 298 per la raccolta stradale e 88 nuove spazzatrici. “Di questi, sono già su strada e operativi 102 compattatori e 50 mezzi a vasca leggeri (da 75 quintali), mentre sono stati già consegnati e opereranno in tempi brevi ulteriori 60 veicoli leggeri e 21 mezzi a vasca. Sarà così possibile ringiovanire una flotta aziendale obsoleta, con un’età media di 10/15 anni. I nuovi mezzi - sottolinea Ama - già in campo e l’implementazione delle attività di manutenzione hanno già permesso di portare la disponibilità media dei mezzi pesanti al 70%: un dato molto vicino all’obiettivo target di riferimento”.

Il piano assunzioni di Ama

La dirigenza di Ama rivendica poi l’impegno sul nuovo piano assunzioni da 300 unità complessive con lo sblocco, “dopo ben 10 anni”, del turn over in azienda “che porterà benefici tangibili nell’erogazione dei servizi”.

In particolare, va sui numeri Ama, sono già 140 i nuovi operatori entrati in servizio nell’ultimo periodo, insieme a 20 addetti cimiteriali. Entro novembre, se ne aggiungeranno ulteriori 140 unità (100 operatori e 40 meccanici). Nell’ottica del miglioramento delle performance dell’azienda, è in atto infine un percorso interno di crescita con la selezione di 130 autisti di autorimessa, 75 Tecnici operativi territoriali e 25 Coa. “Tutti questi dati dimostrano come AMA S.p.A., dopo un percorso di risanamento e sviluppo tecnico-organizzativo compiuto negli ultimi due anni, sia ora pronta alle sfide del futuro”.