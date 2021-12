Pulizia della città, Ama spinge sull’acceleratore: centri di raccolta sempre aperti e più personale operativo

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha promesso e vuole la città pulita “entro Natale” o meglio entro la fine del periodo di festività natalizie. La dead line è fissata dopo l’Epifania, il 9 gennaio: ultimo giorno anche per tirare le somme su quel “patto di produttività” stretto con i lavoratori di Ama.

Il bonus per i lavoratori di Ama

Nel piano da 40 milioni di euro varato dal Campidoglio per la pulizia straordinaria della città è stato infatti previsto uno stanziamento di 3 milioni per la Municipalizzata: le risorse servono per incrementare il lavoro del personale destinatario di un bonus che, a seconda del tasso di presenza garantito nel periodo clou, va dai 200 ad un massimo di 360 euro.

Il piano di Gualtieri non decolla

Ma tra raccolta a rilento e mezzi in coda fuori dagli impianti, nonostante siano stati trovati “sbocchi sufficienti”, il piano stenta a decollare. Il tempo stringe e bisogna fare in fretta per raggiungere l’obiettivo fissato. Per rimuovere dalle strade di Roma almeno 300 tonnellate di rifiuti al giorno, Ama sta pensando di mettere in funzione anche il tritovagliatore di Ostia Antica. Intanto il nuovo management dell’azienda punta anche a ridurre quelle microdiscariche tanto diffuse in città e lo fa aprendo i centri di raccolta 7 giorni su 7. La nuova misura, insieme alle altre pensate per imprimere un’accelerazione al piano di pulizia straordinaria, era stata annunciata già nella scorsa commissione Trasparenza convocata proprio per fare il punto sul decoro promesso.

I centri di raccolta Ama aperti 7 giorni su 7

I Centri di Raccolta per conferire i rifiuti ingombranti e particolari nei municipi di Roma saranno pienamente operativi sia la mattina sia il pomeriggio e aperti stabilmente anche la domenica mattina. Da lunedì 13 dicembre fino al 9 gennaio 2022, in particolare, saranno aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato con orario 7-12 e 14-19 e la domenica con orario 7-13, i centri: Acqua Acetosa (II Municipio - via dei Campi Sportivi n. 100) Bufalotta (III Municipio - via della Bufalotta n. 592), Vigne Nuove (III Municipio, via Ateneo Salesiano snc), Tiburtina (IV Municipio – via Cassino n7-9, altezza Metro B Ponte Mammolo), Villa Gordiani (V Municipio - via Teano n. 38), Cinecittà (VII Municipio – viale P. Togliatti n. 69), Mostacciano (IX Municipio – via Riccardo Boschiero snc), Laurentina (IX Municipio - via Laurentina n. 881), Acilia (X Municipio - via di Macchia Saponara n. 7-9, angolo via D. Morelli), Lido di Ostia (X Municipio - piazza Bottero n. 8), Battistini (XIV Municipio - via Mattia Battistini n. 545).

Per inderogabili lavori di ristrutturazione, comunque in fase di ultimazione, resterà temporaneamente chiuso esclusivamente il Centro di Raccolta di via Martini, a Corviale, mentre riaprono al pubblico, per tutto il periodo del Piano straordinario di pulizia varato da Roma Capitale, altri tre Centri che erano totalmente chiusi (Tiburtina, Mostacciano e Laurentina).

Ama rafforza il personale operativo

“Per assicurare un servizio più efficiente alla cittadinanza - ha fatto sapere Ama - è stato stabilito un rafforzamento del personale operativo presente e l'adeguamento dei livelli di coordinamento, con l'innesto di 40 addetti dedicati”. Nei fine settimana previsto poi un servizio a rotazione tramite Centri mobili nei municipi: in questo week end si sono svolte raccolte straordinarie in Centro e a Roma nord.

Cosa si può conferire nei centri di raccolta Ama

Presso i Centri fissi, attrezzati per la ricezione e l’avvio a recupero dei vari materiali, si possono consegnare gratuitamente i rifiuti ingombranti tradizionali (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti RAEE: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e i materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi, inerti, farmaci scaduti).

"Le misure per potenziare i Centri di Raccolta - sottolinea Ama - sono state adottate dall'attuale management, d'intesa con Roma Capitale, considerando strategiche tali strutture territoriali per dare un servizio gratuito di prossimità ai cittadini”.

Per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere conferiti nei cassonetti stradali, è possibile anche usufruire del servizio “Riciclacasa”, gratuito fino a 2 metri cubi, fornito su appuntamento tramite lo 060606 o il sito web di Ama.