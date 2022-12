Servizi igienici gratuiti per tassisti, conducenti ncc e autisti del trasporto pubblico

Tassisti, conducenti ncc e autisti del trasporto pubblico potranno usufruire gratuitamente dei servizi igienici allestiti all’interno dei P.Stop, i punti informativi situati in alcune delle piazze più importanti della città, pensati per offrire tutti i servizi turistici utili a turisti e cittadini.

Nei giorni scorsi il Campidoglio ha annunciato di avere stanziato 200.000 euro per finanziare l’uso gratuito dei servizi igienici da parte degli operatori del trasporto cittadino. Stipulata la convenzione con la società che li gestisce, gli 11 P.Stop dislocati sul territorio (a oggi sono tutti su quello del I Municipio, e dunque nelle zone più centrali) saranno quindi presto accessibili gratuitamente a tassisti, ncc e autisti del trasporto pubblico.

“L’amministrazione ha comunicato che a breve la categoria verrà messa in contatto con il dipartimento trasporti di Roma Capitale per trovare un metodo di adesione, un procedura che dovrebbe essere piuttosto semplice - spiega a RomaToday Alessandro Atzeni, tassista e rappresentante di Uil Trasporti Lazio - Siamo soddisfatti dell’accordo, è un atto di civiltà indispensabile per chi fa il nostro lavoro. Contestualmente ci sono però anche da evidenziare alcuni punti, che possano essere da spunto di riflessione per migliorare l’iniziativa”.

“Prima di tutto i bagni sono dislocati solo nella zona del I Municipio - conclude Atzeni - in secondo luogo l’orario di apature va dalle 10 di mattina alle 18 di pomeriggio, il che lascia scoperta la fascia serale. Si poteva anche pensare di istituire dei bagni chimici dislocati nei posteggi principali, cosa che avrebbe avuto costi minori, ma capiamo le criticità dal punto di vista dell’impatto ‘estetico’”.