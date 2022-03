Nel Lazio psicologi e assistenti sociali chiedono di essere assunti. Scatta la protesta

Maggiori assunzioni e scorrimento delle graduatorie affinchè nelle Asl del Lazio ci sia personale qualificato e sufficiente per far fronte alle problematiche socio sanitarie acuite anche dall’emergenza Covid -19. Sono queste le richieste degli assistenti sociali e degli psicologi risultati idonei ai concorsi e che da mesi attendono la chiamata per dare il loro contributo al sistema sanitario regionale. ??

Psicologi e assistenti sociali idonei ai concorsi in attesa di essere assunti

“Le graduatorie sono state finalmente pubblicate, ma dei tempi relativi alle nostre assunzioni e del fabbisogno indicato non c’è traccia. Così rimaniamo ancora una volta tutti sospesi nell’incertezza” - spiega a RomaToday una delle idonee al concorso da dirigente psicologo. Lei come altri 750 hanno atteso la pubblicazione della graduatoria, bloccata da ricorsi e lungaggini burocratiche, per quindici mesi. Seicento invece gli assistenti sociali pronti a prendere servizio nelle Asl.

Lazio, il 4 marzo la protesta di psicologi e assistenti sociali

Due categorie che il prossimo 4 marzo, alle ore 10, manifesteranno insieme sotto la sede della Regione Lazio. “Lo scorrimento delle graduatorie e l’assunzione del personale - scrivono i promotori della protesta - sono necessari a garantire un servizio di qualità, il potenziamento e la riqualificazione dei Servizi Asl quali consultori, la rete dei dipartimenti di salute mentale CSM, TSMREE, SERD, da tempo provati dalla carenza di presenza di figure professionali atte a garantire non solo i servizi essenziali ma l’integrazione socio sanitaria tanto proclamata dalla Regione Lazio, quanto di fatto ferma anche a causa della carenza di personale. Chiediamo che siano garantiti i LEA (Livelli essenziali di assistenza) per il pieno supporto a persone in situazioni disagio, ai più fragili, ai disabili. Proprio per queste fasce deboli di popolazione le risposte sono sempre più carenti a causa anche del progressivo svuotamento di organico degli ultimi anni creando disagio nella gestione territoriale della tutela della salute di tutte le persone”. A cominciare da quella mentale: ad esempio la Regione Lazio ha introdotto il ‘bonus psicologo’, ma paradossalmente a Roma e provincia sono proprio gli psicologi del servizio pubblico a mancare.

Psicologi e assistenti sociali: "Stanchi di essere un numero, assumeteci"

“Chiediamo - insistono psicologi e assistenti sociali - che la cabina di regia attui una gestione oculata ed attenta al fine di evitare nuovi concorsi e sperpero di denaro pubblico, che supervisioni la cessione e l’attingimento dalle graduatorie attive dalle ASL, Aziende Ospedaliere ed Enti pubblici. Siamo stanchi di essere un numero su una graduatoria nella perenne attesa di un' assunzione stabile quando i servizi sanitari e socio sanitari territoriali non riescono più a fornire neanche l'assistenza minima. Il SSR - per funzionare - incalzano - ha bisogno di professionisti, basta risparmiare sulla salute di cittadini e cittadine”.

“Le graduatorie ci sono e le assunzioni dei professionisti sono la priorità” - aggiungono dall’Usb che il prossimo 4 marzo sarà in piazza con gli psicologi e gli assistenti sociali pronti a mettere la loro professionalità al servizio della sanità e dei cittadini del Lazio.